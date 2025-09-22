Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"

Respaldo explícito de EEUU: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
Respaldo explícito de EEUU: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que en su país "seguimos confiando" que la "disciplina fiscal y las reformas pro crecimiento" del presidente Milei. "Argentina volverá a ser grande", afirmó
Previo a su viaje a Nueva York y minutos antes del inicio de los mercados en nuestro país, el presidente Javier Milei recibió un respaldo explícito de parte de Estados Unidos en materia económica en medio de la tensión cambiaria desatada las últimas semanas.
"Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para apoyar a Argentina", afirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a través de su cuenta en X.
"Argentina es un aliado sistemáticamente importante de Estados Unidos en América Latina", comienza diciendo en el primero de los cuarto mensajes publicados por la máxima autoridad en materia económica de Estados Unidos, y agrega que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa".
En ese sentido, Bessent señala que "estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande".
El mismo día en que el Gobierno nacional anunció la suspensión de las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre, medida para incentivar a los exportadores a liquidar dólares y así engrosar las reservas del Banco Central, la administración de Javier Milei sumó un fuerte respaldo de parte de Estados Unidos con este hilo de mensajes publicado por el secretario del Tesoro, quien en otro de los posteos afirmó: "Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentina y con el presidente Milei".
Y finaliza confirmando que mañana acompañará al presidente Donald Trump en una reunión con Milei en Nueva York, hacia donde el mandatario argentino viajará en las próximas horas.
