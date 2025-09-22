Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Volvieron a internar al DT de Boca Miguel Angel Russo

ANTICIPO.- Los médicos lo encontraron con un cuadro de deshidratación y débil, según trascendió

22 de Septiembre de 2025 | 12:40

El entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, fue internado nuevamente al asistir a la clínica a realizarse los chequeos médicos correspondientes tras el partido en el cual el equipo de La Ribera empató 2 a 2 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Los médicos de la clínica encontraron al experimentado director técnico deshidratado y débil, a 20 días de que le sucediese el mismo episodio por el que también fue hospitalizado.

Nota en desarrollo...

