Volvieron a internar al DT de Boca Miguel Angel Russo

El entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, fue internado nuevamente al asistir a la clínica a realizarse los chequeos médicos correspondientes tras el partido en el cual el equipo de La Ribera empató 2 a 2 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Los médicos de la clínica encontraron al experimentado director técnico deshidratado y débil, a 20 días de que le sucediese el mismo episodio por el que también fue hospitalizado.

