Valentina Zozaya, la primera jugadora formada en Gimnasia que llega a Selección

El fútbol femenino de Gimnasia atraviesa un momento histórico. La goleadora Valentina Zozaya (15), nacida en Chascomús y formada desde sus inicios en las divisiones inferiores del Lobo, fue convocada para representar a la Selección Argentina Sub 15 en una competencia oficial, convirtiéndose en la primera futbolista surgida de la cantera Tripera en alcanzar semejante logro.
Zozaya, nacida el 12 de marzo de 2010, integrará el plantel que disputará la Liga Evolución Femenina Sub 15, organizada por la Conmebol, que se jugará entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre en Ypané, Paraguay. El certamen reunirá a diez selecciones divididas en dos grupos de cinco equipos, con un formato de todos contra todos y partidos de 70 minutos. Las sedes serán el CARDE y el CARFEM, ambos en Ypané, y el CADIF y Mini CADIF, en Luque.
El torneo tiene particularidades: las sustituciones serán ilimitadas, con tres ventanas de cambios más el entretiempo, y todos los jugadores deberán sumar al menos 30 minutos de juego. Además, tras cada encuentro se realizará un “tercer tiempo”, un espacio de reflexión destinado a fomentar la empatía, el pensamiento crítico y el respeto por la diversidad cultural.
Argentina debutará el jueves 25 de septiembre a las 11.00 frente a Bolivia. Luego se medirá con Paraguay el sábado 27 (08.00), con Uruguay el miércoles 1 de octubre (08.00) y cerrará la fase de grupos ante Chile el viernes 3 (08.00). "¡Qué orgullo verte crecer día a día! ¡A darlo todo, Valen!", expresaron desde el Lobo.
Para Gimnasia, la convocatoria de Zozaya -que nada tiene que ver con Alberto Zozaya- significa un reconocimiento al trabajo realizado en sus divisiones menores desde la profesionalización del fútbol femenino. Para la propia jugadora -surgida del Club Deportivo Chascomús-, representa el sueño de vestir la camiseta albiceleste en una competencia internacional y la posibilidad de seguir creciendo en el deporte que la apasiona.
