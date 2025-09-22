Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Presentarán la lista de fuerza patria en el club atenas de nuestra ciudad

Kicillof, con gremios y los candidatos nacionales

Kicillof, con gremios y los candidatos nacionales
22 de Septiembre de 2025 | 02:22
Edición impresa

El gobernador, Axel Kicillof, participará hoy del acto convocado por los sectores gremiales que integran la lista de Fuerza Patria, que presentarán en el club Atenas de nuestra ciudad a sus candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria está prevista para las 13 en el club céntrico platense, bajo el slogan “la fuerza de los trabajadores”, una movida organizada por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Además de los principales candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires e intendentes de la Región, el invitado central del acto será el gobernador, Axel Kicillof, que hasta ayer había confirmado su participación.

Si bien el Gobernador no se presenta como organizador de la convocatoria, su presencia en el acto del club de la avenida 13 será gesto de apoyo a la nómina que competirá el 26 de octubre.

Los candidatos a diputados nacionales de la lista de Fuerza Patria que son referentes del movimiento sindical son Hugo Yasky, Vanesa Siley y Sergio Palazzo, quienes van por la reelección; el secretario gremial de ATE Nacional y titular de CTA Buenos Aires, Oscar “Colo” de Isasi; el abogado de Camioneros, Hugo Moyano (hijo), y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.

Además, sus organizadores prevén contar con la presencia del primer candidato de la lista, el excanciller Jorge Taiana, el secretario general de la CTA A nacional, Hugo Godoy; el ministro de trabajo de la Provincia, Walter Correa, y el intendente Julio Alak, entre otros funcionarios.

Las centrales obreras destacaron la participación lograda en la lista de candidatos del peronismo para los sectores sindicalistas. En ese sentido, De Isasi insistió que su relevancia apunta a la necesidad de “derrotar las políticas de ajuste del (presidente Javier) Milei e iniciar un proceso de transformación profundo en la Argentina”. Y remarcó que “somos los trabajadores los que generamos la riqueza y queremos protagonizar una más justa distribución”.

 

