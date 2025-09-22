Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
22 de Septiembre de 2025 | 08:52

En la Ciudad de Santa Fe se vivió una ceremonia cargada de emoción y sentimientos encontrados, tras la consagración de dos amigos platenses en el Gran Premio Argentino Histórico, al mando de un Renault 12 de 1976 que se convirtió en símbolo de lucha, amistad y resiliencia. Dos amigos de La Plata lograron el primer lugar, atravesando historias duras y de superación.

Mario Gómez y Juan Carlos Quiroga alcanzaron lo más alto en una competencia soñada, atravesando historias personales de dolor que hicieron aún más profundo el valor del triunfo. Gómez, que perdió a su esposa hace apenas diez meses, encontró en la insistencia de su amigo y navegante la fuerza necesaria para subirse al auto y rendirle homenaje. “Ella se operó para correr conmigo y falleció. Entonces no tendría que estar acá. Juan me insistió para venir, no la pasé bien, pero era lo que quería hacer. Practicamos un poco con Juan, laburamos mucho en el auto y se nos dio. No es fácil para mí. Tenía que hacer algo por mi hija y mis nietas para seguir”, confesó con la voz quebrada al recibir el premio.

Por su parte, Quiroga dedicó la victoria a su antiguo compañero de ruta, Oscar Peñalva, hoy internado y en plena recuperación. “Todos los que hacemos esta actividad queremos llegar alguna vez a ganar el Gran Premio. Tengo una felicidad enorme y lo logramos en nuestra segunda carrera juntos. Este triunfo es también de Oscar”, remarcó.

Entre aplausos, emoción y lágrimas, ambos demostraron que este título no es solo deportivo: es un testimonio de amistad, de amor por el automovilismo y de la capacidad de sobreponerse al dolor para transformarlo en fuerza y esperanza.

La competencia, ganando por 19"

El binomio platense integrado por Marcelo Gómez y Juan Carlos Quiroga, dos grandes amigos, se consagró ganador del Gran Premio Argentino Histórico 2025, organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA). A bordo de un Renault 12 modelo 1976, los corredores escribieron una página destacada en la historia de esta tradicional competencia, que se disputa en modalidad de regularidad y a ruta abierta, y que es considerada la más emblemática del automovilismo nacional.

Los ganadores se hicieron de la punta recién en la última de las seis etapas. Sacaron provecho del tráfico y la lluvia en el tramo de 425 kilómetros que unió Concordia y Santa Fe. Se trata del primer triunfo para la marca Renault en la Gran Carrera, gracias a la impecable actuación de estos amigos platenses, que recibieron sus codiciados trofeos de parte del Presidente del ACA, Cesar Carman y del Vicepresidente segundo, Jorge Revello. 

En la clasificación general los escoltaron Sergio y Pedro Laguzzi (FIAT 1500 berlina, 1969) que quedaron a 19 centésimas de la gloria. Terceros, otros padre e hijo, los Cortés con FIAT 128 de 1971; cuartos Lionetti-Favuzzi (Peugeot 404) y quintos Castelli-Quatrocchi (FIAT 128). 

En la categoría Velocímetro, el duelo entre uruguayos quedó para Diego y Andrés Urrutia (Ford Escort, 1978) que superaron a padre e hija Fortunatto (BMW 2002, 1971), siendo terceros Perez-Elldid (BMW 323, 1981). Entre las cupecitas del TC prevalecieron por amplio margen Zanussi-Cotella (Chevrolet cupé 1939), seguidos de los Moran (Chevrolet cupé 1940) y SampietroBalbachan (Falcon de 1966). 

Dentro de la clase Contemporáneos que tuvo su estreno en esta fecha, Raúl Fernández y Guillermo Bracklo se impusieron con Peugeot 504 de 1994, sobre los experimentados Irigaray-González (Subaru XV) y Kloster-Moscardi (BMW 328). Se trato de una edición especial. De esas que se recordaran. Porque se volvió a las Cataratas del Iguazú, porque se amplió el espectro de categorías y vehículos para competir con la clase Contemporáneos que llegó para quedarse. 

