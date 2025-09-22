Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Denuncian situación crítica en Provincia: cerraron más de 1.500 empresas en el primer semestre
22 de Septiembre de 2025 | 09:56

Escuchar esta nota

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, volvió a cuestionar al Gobierno nacional y advirtió sobre el deterioro del tejido productivo desde la asunción de Javier Milei. Para graficar su crítica, dijo que en junio se destruyeron 277 empresas en la provincia de Buenos Aires y un total de 1.556 en el primer semestre de 2025.

“En la Argentina de Milei, no hubo un solo mes de 2025 sin destrucción de empresas”, sostuvo el funcionario, al tiempo que reclamó un cambio de rumbo económico que permita generar empleo y sostener al sector privado.

De acuerdo con los datos expuestos por López en la red social X a partir de cifras de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en junio cerraron 758 unidades productivas en todo el país, lo que eleva a 4.106 la cantidad de empresas destruidas en lo que va del año. Desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió la presidencia, ya suman más de 17.000 las firmas que dejaron de operar.

Y puntualmente el impacto en la provincia de Buenos Aires es alarmante, ya que más del 35% de los cierres de este año ocurrieron en el territorio. En junio, se destruyeron 277 empresas, totalizando 1.556 en el 1° semestre de 2025 y 4.800 desde que asumió Milei. “Esta realidad golpea fuerte al empleo local”, agregó el funcionario.

“Necesitamos una alternativa que cree más empresas, no que las destruya. A pesar de la retórica pro-empresa, los datos muestran que el Gobierno nacional está haciéndole un daño profundo al empresariado argentino y a sus trabajadores, que sufren una mayor desocupación”, cerró.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

