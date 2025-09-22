Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
Efecto "retenciones 0 a los granos": bajan los dólares, suben los bonos argentinos y se derrumba el riesgo país
Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
¡Insólito! Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming: los motivos
Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV
Valentina Zozaya, la primera jugadora formada en Gimnasia que llega a Selección
Excombatientes de La Plata, en el cementerio de Darwin: 121 soldados ya no son anónimos
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
El plazo fijo se desploma: cuánto gano si hoy invierto $500.000
Paso a paso, una guía para dirimir los dramas vecinales en La Plata
Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo
VIDEO. “Necesito de tu ayuda”: Benja tiene 3 años, es de La Plata y espera un trasplante de médula
María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"
Los números del Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero no la aplicará de inmediato
Ingresos Brutos: Arba llevó los saldos a favor a mínimos históricos y lanzó el régimen "Riesgo 0, SAF 0"
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Denuncian situación crítica en Provincia: cerraron más de 1.500 empresas en el primer semestre
Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre: ¿cuándo cae?
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata e iniciará un plan de obras.
Este lunes el mandatario bonaerense se refirió en conferencia de prensa al acuerdo pactado hace algunos días con el ente madre del fútbol argentino: “Lo venimos trabajando hace nueve meses aproximadamente. Es un convenio que se terminó de perfeccionar y que ahora ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la AFA”. De esta forma se abre la chance de que la Selección Argentina pueda hacer de local en nuestra ciudad, mientras que Boca, que podría remodelar su cancha, también podría hacer de local y utilizar el reducto de 25 y 32 durante las futuras obras.
“La semana pasada tuvimos una reunión de Consejo Directivo a la que fuimos invitados diferentes ministros y yo como Gobernador junto con los presidentes de los clubes, los miembros del Consejo Directivo y su presidente, ´Chiqui´ Tapia, donde la AFA se hace cargo del estadio Único de La Plata, pone a funcionar un plan de obras muy importante” agregó.
Además, Kicillof aseguró que la AFA deberá pagar un canon por el uso del estadio: “La AFA deberá pagar un canon por el uso del estadio a la provincia, un canon que puede ser sustituido por la realización de obras muy necesarias en el estadio. La intención es que nuestro estadio Único Diego Armando Maradona, que está acá en la capital de la provincia, se convierta en la casa de las selecciones nacionales que están a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino”.
“Es algo muy importante para la AFA, es algo muy importante para el Gobierno de la Provincia pero es algo muy importante para la capital de la Provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Por lo tanto, también estuvo presente el intendente Julio Alak y es algo muy importante para todos los y las bonaerenses y para todos los y las argentinas porque va a haber un estadio que es propio de la Selección nacional” concluyó.
Cabe recordar que la semana pasada Tapia encabezó una reunión de Comité Ejecutivo de AFA en 25 y 32 acompañado por toda la dirigencia del Fútbol Argentino y el Gobernador Kicillof. Luego de la tradicional lectura del orden del día que fue aprobado por unanimidad por los dirigentes de esta Casa, se presentó el video con el masterplan de obras destinadas al Estadio “Diego Armando Maradona”.
LE PUEDE INTERESAR
Milei y un "enorme agradecimiento" para Trump y el secretario del Tesoro
El mismo consta de cuatro puntos importantes: 1) Campo de juego, 2) Techo, 3) Iluminación y 4) Infraestructuras interiores y conectividad, que son los que pondrán en ejecución las obras a corto plazo para tener operativo este escenario a finales de marzo de 2026.
Entre los asistentes, estuvieron los presidentes de la mayoría de los clubes, ya que forman parte del Comité Ejecutivo. Se destacó la presencia de Juan Román Riquelme (Boca), Diego Milito (Racing), Eduardo Barrionuevo (River), Carlos Montaña (Independiente), Mariano Cowen (Gimnasia), entre otros. Otra presencia fue la de la “mano derecha” de Tapia, el polémico Pablo Toviggino.
Actualmente el Estadio Único cuenta con una capacidad para 53 mil espectadores y en el último tiempo fue sede principal del Mundial Sub 20 que se disputó en el país durante el 2023.
Con el plan de renovación en marcha, la idea es que en el corto plazo el Único albergue partidos de la Selección Argentina, tanto en competencias oficiales como a nivel amistoso. También será sede para finales de competencias nacionales a nivel clubes, como la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones.
También el Estadio Único está dentro de las opciones que maneja Boca para mudar su localía, en caso que se pinga en marcha el plan de remodelación de La Bombonera, que sería anunciado el próximo año.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí