Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Política y Economía

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?
22 de Septiembre de 2025 | 11:17

Escuchar esta nota

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata e iniciará un plan de obras.

Este lunes el mandatario bonaerense se refirió en conferencia de prensa al acuerdo pactado hace algunos días con el ente madre del fútbol argentino: “Lo venimos trabajando hace nueve meses aproximadamente. Es un convenio que se terminó de perfeccionar y que ahora ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la AFA”. De esta forma se abre la chance de que la Selección Argentina pueda hacer de local en nuestra ciudad, mientras que Boca, que podría remodelar su cancha, también podría hacer de local y utilizar el reducto de 25 y 32 durante las futuras obras.

“La semana pasada tuvimos una reunión de Consejo Directivo a la que fuimos invitados diferentes ministros y yo como Gobernador junto con los presidentes de los clubes, los miembros del Consejo Directivo y su presidente, ´Chiqui´ Tapia, donde la AFA se hace cargo del estadio Único de La Plata, pone a funcionar un plan de obras muy importante” agregó.

Además, Kicillof aseguró que la AFA deberá pagar un canon por el uso del estadio: “La AFA deberá pagar un canon por el uso del estadio a la provincia, un canon que puede ser sustituido por la realización de obras muy necesarias en el estadio. La intención es que nuestro estadio Único Diego Armando Maradona, que está acá en la capital de la provincia, se convierta en la casa de las selecciones nacionales que están a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino”.

“Es algo muy importante para la AFA, es algo muy importante para el Gobierno de la Provincia pero es algo muy importante para la capital de la Provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Por lo tanto, también estuvo presente el intendente Julio Alak y es algo muy importante para todos los y las bonaerenses y para todos los y las argentinas porque va a haber un estadio que es propio de la Selección nacional” concluyó.

El Master Plan que presentó la AFA

Cabe recordar que la semana pasada Tapia encabezó una reunión de Comité Ejecutivo de AFA en 25 y 32 acompañado por toda la dirigencia del Fútbol Argentino y el Gobernador Kicillof. Luego de la tradicional lectura del orden del día que fue aprobado por unanimidad por los dirigentes de esta Casa, se presentó el video con el masterplan de obras destinadas al Estadio “Diego Armando Maradona”.

LE PUEDE INTERESAR

Milei y un "enorme agradecimiento" para Trump y el secretario del Tesoro

LE PUEDE INTERESAR

Decime qué se "siete": la particular apuesta de intendentes peronistas bonaerenses para ganar en octubre

El mismo consta de cuatro puntos importantes: 1) Campo de juego, 2) Techo, 3) Iluminación y 4) Infraestructuras interiores y conectividad, que son los que pondrán en ejecución las obras a corto plazo para tener operativo este escenario a finales de marzo de 2026.

Entre los asistentes, estuvieron los presidentes de la mayoría de los clubes, ya que forman parte del Comité Ejecutivo. Se destacó la presencia de Juan Román Riquelme (Boca), Diego Milito (Racing), Eduardo Barrionuevo (River), Carlos Montaña (Independiente), Mariano Cowen (Gimnasia), entre otros. Otra presencia fue la de la “mano derecha” de Tapia, el polémico Pablo Toviggino.

Actualmente el Estadio Único cuenta con una capacidad para 53 mil espectadores y en el último tiempo fue sede principal del Mundial Sub 20 que se disputó en el país durante el 2023.

Con el plan de renovación en marcha, la idea es que en el corto plazo el Único albergue partidos de la Selección Argentina, tanto en competencias oficiales como a nivel amistoso. También será sede para finales de competencias nacionales a nivel clubes, como la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones.

También el Estadio Único está dentro de las opciones que maneja Boca para mudar su localía, en caso que se pinga en marcha el plan de remodelación de La Bombonera, que sería anunciado el próximo año.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Tapia presentó el masterplan para el Único
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Efecto "retenciones 0 a los granos": bajan los dólares, suben los bonos argentinos y se derrumba el riesgo país

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV

Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
+ Leidas

Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV

Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre: ¿cuándo cae?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón

Se volvieron de las vacaciones porque los desvalijaron

Paso a paso, una guía para dirimir los dramas vecinales en La Plata

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
Últimas noticias de Política y Economía

Efecto "retenciones 0 a los granos": bajan los dólares, suben los bonos argentinos y se derrumba el riesgo país

El plazo fijo se desploma: cuánto gano si hoy invierto $500.000

Milei y un "enorme agradecimiento" para Trump y el secretario del Tesoro

Decime qué se "siete": la particular apuesta de intendentes peronistas bonaerenses para ganar en octubre
Deportes
Valentina Zozaya, la primera jugadora formada en Gimnasia que llega a Selección
Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo
Boca dejó pasar la chance de liderar ambas tablas
Paredes fue capitán por primera vez
Espectáculos
¡Insólito! Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming: los motivos
Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."
Robaron la lujosa casa de Pampita: dos ladrones se metieron y violentaron una caja fuerte
“Una batalla tras otra”: una violenta odisea de Leo Di Caprio por Estados Unidos
Yuyito habló sobre Milei: “No somos personas fáciles”
Policiales
“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Terrible choque a metros del Hospital San Martín
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Información General
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón
La Maratón de Buenos Aires, con otro récord: más de 15 mil competidores
El Gobierno anunció un fin de semana largo de cuatro días: cuándo será y qué feriado se adelanta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla