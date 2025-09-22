Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
Efecto "retenciones 0 a los granos": bajan los dólares, suben los bonos argentinos y se derrumba el riesgo país
Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
¡Insólito! Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming: los motivos
Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV
Valentina Zozaya, la primera jugadora formada en Gimnasia que llega a Selección
Excombatientes de La Plata, en el cementerio de Darwin: 121 soldados ya no son anónimos
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
El plazo fijo se desploma: cuánto gano si hoy invierto $500.000
Paso a paso, una guía para dirimir los dramas vecinales en La Plata
Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo
VIDEO. “Necesito de tu ayuda”: Benja tiene 3 años, es de La Plata y espera un trasplante de médula
María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"
Los números del Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero no la aplicará de inmediato
Ingresos Brutos: Arba llevó los saldos a favor a mínimos históricos y lanzó el régimen "Riesgo 0, SAF 0"
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Denuncian situación crítica en Provincia: cerraron más de 1.500 empresas en el primer semestre
Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre: ¿cuándo cae?
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Excombatientes de La Plata viajó a las Islas Malvinas en una misión cargada de historia y memoria. La visita se inscribe en el proceso humanitario iniciado hace más de una década para identificar a los soldados argentinos caídos en la guerra de 1982, que durante años permanecieron sepultados en Darwin bajo la inscripción “Soldado argentino solo conocido por Dios”. Llevaron cada uno una camiseta que dice "Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz".
El trabajo, fruto de la lucha del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, junto a organismos de derechos humanos, Equipo Forense Argentino y familiares, ya permitió identificar a 121 soldados, restituyendo a cada tumba el nombre y la dignidad que les correspondía. Se trata de un proceso histórico que transformó el derecho a la verdad y a la identidad en una política de Estado y en un reclamo sostenido ante la comunidad internacional.
“Ver materializada esta lucha es un logro colectivo. Nuestros soldados ya no son anónimos, sus nombres están allí y nuestros corazones también”, señalaron desde el CECIM durante el viaje. Sin embargo, el camino aún no está terminado: seis lápidas siguen llevando la inscripción que simboliza décadas de ausencia e incertidumbre para sus familias. El mismo viaje será hasta el 27 de septiembre.
La organización remarcó que la identidad es un derecho humano inalienable, parte de la historia y la memoria común del pueblo argentino. También destacaron que este reclamo se fundamenta en el derecho internacional humanitario y no puede ser objeto de negociación política. “El derecho a la identidad es también el derecho al duelo para madres, padres, hijas e hijos que esperan cerrar una herida abierta hace más de 40 años”, subrayaron.
El viaje de los excombatientes platenses no solo reafirma el compromiso con la verdad y la justicia, sino que también constituye un recordatorio de que la soberanía, la memoria y los derechos humanos están profundamente ligados en la causa Malvinas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí