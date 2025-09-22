Excombatientes de La Plata, en el cementerio de Darwin: 121 soldados ya no son anónimos

Excombatientes de La Plata viajó a las Islas Malvinas en una misión cargada de historia y memoria. La visita se inscribe en el proceso humanitario iniciado hace más de una década para identificar a los soldados argentinos caídos en la guerra de 1982, que durante años permanecieron sepultados en Darwin bajo la inscripción “Soldado argentino solo conocido por Dios”. Llevaron cada uno una camiseta que dice "Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz".

El trabajo, fruto de la lucha del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, junto a organismos de derechos humanos, Equipo Forense Argentino y familiares, ya permitió identificar a 121 soldados, restituyendo a cada tumba el nombre y la dignidad que les correspondía. Se trata de un proceso histórico que transformó el derecho a la verdad y a la identidad en una política de Estado y en un reclamo sostenido ante la comunidad internacional.

“Ver materializada esta lucha es un logro colectivo. Nuestros soldados ya no son anónimos, sus nombres están allí y nuestros corazones también”, señalaron desde el CECIM durante el viaje. Sin embargo, el camino aún no está terminado: seis lápidas siguen llevando la inscripción que simboliza décadas de ausencia e incertidumbre para sus familias. El mismo viaje será hasta el 27 de septiembre.

La organización remarcó que la identidad es un derecho humano inalienable, parte de la historia y la memoria común del pueblo argentino. También destacaron que este reclamo se fundamenta en el derecho internacional humanitario y no puede ser objeto de negociación política. “El derecho a la identidad es también el derecho al duelo para madres, padres, hijas e hijos que esperan cerrar una herida abierta hace más de 40 años”, subrayaron.

El viaje de los excombatientes platenses no solo reafirma el compromiso con la verdad y la justicia, sino que también constituye un recordatorio de que la soberanía, la memoria y los derechos humanos están profundamente ligados en la causa Malvinas.