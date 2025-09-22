Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Super Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos

Espectáculos

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."
22 de Septiembre de 2025 | 10:09

Escuchar esta nota

Carolina “Pampita” Ardohain fue víctima de un robo en su mansión en Barrio Parque, un exclusivo barrio de Palermo, mientras ella se encontraba de viaje en el exterior por trabajo. Según se informó, los ladrones se alzaron con un importante botín.

Se supo que los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor. Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables.

La modelo, que llegó ayer por la noche al país, habló con la prensa sobre el robo y lamentó el hurto de un celular con fotos y videos de su hija Blanca, producto de su pasada relación con Benjamín Vicuña, quien falleció el 8 de septiembre de 2012.

“Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos vídeos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí, todo lo demás. Es lo único. Y agradecerle a Dios, que fue lo único que pensé de estas horas, porque no estábamos ni nosotros, ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos”, dijo visiblemente afectada por lo sucedido. 

Qué se sabe del robo a Pampita

Sobre la investigación que se está llevando a cabo, Pampita solo pidió que se encuentre el celular: “Solo decir que hay secreto de sumario y no puedo decir nada sobre el tema, pero sí agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado. Es la verdad”.

Si bien dijo no tener hipótesis del robo, mencionó su pedido de dejar de enfocar su vivienda en los medios, volviéndolo un lugar reconocible para muchas personas malintencionadas: “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Y lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda. Es peligroso”.

LE PUEDE INTERESAR

Robaron la lujosa casa de Pampita: dos ladrones se metieron y violentaron una caja fuerte

LE PUEDE INTERESAR

“Una batalla tras otra”: una violenta odisea de Leo Di Caprio por Estados Unidos

Por último, confesó que de momento no pensó en mudarse por “pasaron muy pocas horas” del hecho. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Robaron la lujosa casa de Pampita: dos ladrones se metieron y violentaron una caja fuerte

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV

Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre: ¿cuándo cae?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón

Paso a paso, una guía para dirimir los dramas vecinales en La Plata

Bronca por el robo y fundición de un brazalete de oro de 3.000 años

“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
Últimas noticias de Espectáculos

Robaron la lujosa casa de Pampita: dos ladrones se metieron y violentaron una caja fuerte

“Una batalla tras otra”: una violenta odisea de Leo Di Caprio por Estados Unidos

Yuyito habló sobre Milei: “No somos personas fáciles”

Chau, no va más: Tim Burton y Monica Bellucci anunciaron su separación
La Ciudad
Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
Los números del Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?
Paso a paso, una guía para dirimir los dramas vecinales en La Plata
Deportes
Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo
Boca dejó pasar la chance de liderar ambas tablas
Paredes fue capitán por primera vez
Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV
Policiales
“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Terrible choque a metros del Hospital San Martín
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Información General
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón
La Maratón de Buenos Aires, con otro récord: más de 15 mil competidores
El Gobierno anunció un fin de semana largo de cuatro días: cuándo será y qué feriado se adelanta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla