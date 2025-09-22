¡Insólito! Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming: los motivos

Y un día Marcelo Tinelli anunció que estará nuevamente al frente de un programa de entretenimientos. Si bien esta vez no será en la pantalla chica ya que lo hará a través del canal de streaming Carnaval, hay una gran expectativa. Es que en esa plataforma se lucen famosos de la talla de Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman y Alejandro Fantino, entre otros.

Lo cierto es que este lunes, para anunciar su nuevo proyecto, el reconocido conductor protagonizó un video en el que abundó el doble sentido. "Volví muchas veces en mi carrera, pero esta vuelta es diferente. No es tele es streaming. Un mundo totalmente nuevo", comenzó diciendo mirando a cámara al hablar de lo que será "Estamos de paso".

Y agregó: "Tenés que aprender todo, casi te diría, de cero. Lo que les prometo es que me voy a reír de todas las cosas que me pasaron, todas las cosas que dicen de mí. El primero que se va a reír, soy yo".

Lo insólito es que luego entra en cámara el humorista Pachu Peña con un desodorante en sus manos, en clara alusión al mito sexual que indica que el comunicador debió ser asistido en una reconocida clínica. "Marcelo, disculpame querido. Una idea brillante para el programa: 'Historia de desodorante'. Testimonios. Podés arrancar vos si querés. Me parece que es por acá", comentó su compañero apelando al humor para tocar el tema.

Fue así que ese momento se hizo viral y le puso picante a las redes sociales, que se llenaron de comentarios.