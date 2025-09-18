Tiene fecha de estreno “Barreda, el odontólogo femicida”, la serie - documental sobre Ricardo Barreda

La docuficción “Barreda, el odontólogo femicida” tiene fecha de estreno. La serie que cuenta la historia del múltiple homicida, Ricardo Barreda, llegará a las pantallas chicas argentinas desde Flow, el próximo jueves 25 de septiembre.

El documental, producido en detalle, cuenta cómo fue el cuádruple femicidio perpetrado por el odontólogo platense, Ricardo Barreda, a través de testimonios, archivos inéditos y entrevistas.

Todo lo que hay que saber sobre la serie

La serie, producida por Zeppelin Studio LaTam, busca desentrañar cómo Barreda asesinó brutalmente a su esposa, suegra e hijas, un crimen por el que fue condenado a prisión perpetua en 1995, aunque luego obtuvo el beneficio del arresto domiciliario en 2008.

“La serie de docuficción de dos episodios recorre el mayor caso de femicidio en la historia argentina a la vez que retrata aquella época, se pregunta si Barreda es parte del arquetipo argentino y resignifica esta historia luego de 30 años, en este nuevo presente de 2025 en donde los discursos de odio crecen y ocurre un femicidio cada 35 horas”, comentaron desde la productora.

Su director, Lucas Jinkis, dijo hace semanas que "es una historia que me interesa contar desde hace mucho tiempo porque plantea un enorme nivel de problemática social: ¿cómo es posible que un personaje así de monstruoso haya estado en el pedestal de una parte de la sociedad?.

"La serie de docuficción aborda este caso de femicidio en la historia argentina a la vez que retrata aquella época, una historia que se resignifica 30 años después. En el 2025 cuando Amnesty Internacional advierte un crecimiento de los discursos de odio amplificados en las nuevas tecnologías de comunicación, ocurre un femicidio cada 35 horas y se pregunta: ¿Barreda es parte del arquetipo argentino?", continuó en declaraciones a Ámbito Financiero.

Testimonios incluidos en la serie documental

Inés Craimer: Amiga íntima de Cecilia, la hija mayor de Barreda, ofrece una perspectiva emotiva e inédita sobre la tragedia.

Subcomisario Ángel Petti: Figura clave que logró la confesión de Barreda, comparte detalles cruciales de la investigación.

Yanina Robledo: Enfermera y amiga de Barreda durante su libertad condicional, brinda una visión controversial al afirmar que, aunque no lo justifica, lo entiende y lo percibe como una víctima.

Miguel Maldonado: Perito psiquiatra de la defensa, profundiza en la psiquis de Barreda, sugiriendo límites con la locura.

Dr. Pedro Luis Soria: El juez que dictó la prisión perpetua, detalla el proceso judicial, las pruebas presentadas y los fundamentos de su voto.

Dra. María Clelia Rosenstock: La jueza que votó por la inimputabilidad de Barreda explica las razones que la llevaron a considerar que el odontólogo no comprendía la criminalidad de sus actos.

Gustavo Cordera: El reconocido músico analiza la inclusión de Barreda en la letra de la canción "La Argentinidad al palo" de Bersuit Vergarabat y reflexiona sobre la peculiar atracción que generó el femicida.

Periodistas que participaron de la producción

Rodolfo Palacios: Autor del libro "CONCHITA, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres", ofrece su visión sobre la identificación que ciertos sectores de la sociedad tuvieron con Barreda.

Mariana Carbajal: Periodista e impulsora del movimiento Ni Una Menos, contextualiza el caso en una época donde el término "femicidio" no era común y se hablaba de "crimen pasional", resaltando la victimización del asesino en el relato.

Mauro Szeta: Periodista especializado en sucesos policiales, analiza el "aplausómetro" social a favor de Barreda como una expresión machista ligada a la fantasía de liberarse de la suegra.

Enrique Russo: Periodista y abogado que cubrió el caso judicial desde el inicio para el diario El Día de La Plata, que también abrió su valioso archivo para esta película documental. Además de dar su testimonio y opinar sobre el cuádruple crimen, participó activamente en la producción de esta serie.

A 30 años del cuádruple femicidio, esta serie documental de dos episodios busca resignificar la historia de Barreda en el contexto actual de 2025, donde los discursos de odio se intensifican y la alarmante cifra de un femicidio cada 35 horas en Argentina subraya la urgencia de comprender y erradicar la violencia de género.

Por último, la serie promete ser un éxito que, a la luz de este caso, invite a la reflexión en un contexto delicado para la sociedad.

Barreda, la película, con Luis Machín

En los próximos meses se estrenará la película “Barreda”, protagonizada por Luis Machín, Mercedes Morán y Carla Peterson, y filmada en Uruguay. Es una producción de Prime Video y coproducción de About Entertainment, dirigida por Daniela Goggi. Aún no tiene fecha de estreno pero se espera que pueda ser a finales de año y principios del 2026 en la plataforma.