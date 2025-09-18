Se disparan el dólar blue, los financieros y el Riesgo País: el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
Se disparan el dólar blue, los financieros y el Riesgo País: el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vive la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas copan las playas
VIDEO. Dos impactantes incendios sacuden a La Plata: arden un depósito de papel y una cooperativa
El Senado ya sesiona y se encamina a rechazar el veto al reparto automático de los ATN
Cómo será la delicada cirugía a la que deberá someterse Thiago Medina
Tiene fecha de estreno “Barreda, el odontólogo femicida”, la serie - documental sobre Ricardo Barreda
“No eres segundo, eres grande”: la historia de Kukuczka, el sucesor de Messner que entró en la historia del alpinismo
Docentes de la Técnica 8 de La Plata se declaran en "estado de alerta y movilización" por la fuente laboral
¿Le harán una estatua a Pancho Varallo en la cancha de Gimnasia?
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
El platense Etcheverry extiende su buen momento: debut y triunfo en ATP 250 de China
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?
La Plata, sin agua este jueves: Absa informó a qué barrios afectan los cortes del servicio
Se desploman los créditos hipotecarios: qué tasas ofrecen los bancos, las causas de la caída y qué es el scoring
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"
Dura confesión del periodista Nelson Castro: "Sufrí 7 operaciones y estuve a punto de morirme”
La prueba está en las redes: Evangelina Anderson estaría muy cerca de un jugador mexicano
Se largó a llover y ahora salió el Sol en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?
La Provincia suspende las multas que deben pagar las distribuidoras eléctricas
"Doble injusticia": el drama de un club de La Plata al que buscan desalojar
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Por qué este jueves no hay clases en las escuelas primarias bonaerenses
Sorpresivo posteo de Mirtha Legrand que se viralizó rápidamente: "Que noche ideal para..."
Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
"Se va a meter": se supo para que se usará el pene gigante que apareció en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La docuficción “Barreda, el odontólogo femicida” tiene fecha de estreno. La serie que cuenta la historia del múltiple homicida, Ricardo Barreda, llegará a las pantallas chicas argentinas desde Flow, el próximo jueves 25 de septiembre.
El documental, producido en detalle, cuenta cómo fue el cuádruple femicidio perpetrado por el odontólogo platense, Ricardo Barreda, a través de testimonios, archivos inéditos y entrevistas.
La serie, producida por Zeppelin Studio LaTam, busca desentrañar cómo Barreda asesinó brutalmente a su esposa, suegra e hijas, un crimen por el que fue condenado a prisión perpetua en 1995, aunque luego obtuvo el beneficio del arresto domiciliario en 2008.
“La serie de docuficción de dos episodios recorre el mayor caso de femicidio en la historia argentina a la vez que retrata aquella época, se pregunta si Barreda es parte del arquetipo argentino y resignifica esta historia luego de 30 años, en este nuevo presente de 2025 en donde los discursos de odio crecen y ocurre un femicidio cada 35 horas”, comentaron desde la productora.
Su director, Lucas Jinkis, dijo hace semanas que "es una historia que me interesa contar desde hace mucho tiempo porque plantea un enorme nivel de problemática social: ¿cómo es posible que un personaje así de monstruoso haya estado en el pedestal de una parte de la sociedad?.
"La serie de docuficción aborda este caso de femicidio en la historia argentina a la vez que retrata aquella época, una historia que se resignifica 30 años después. En el 2025 cuando Amnesty Internacional advierte un crecimiento de los discursos de odio amplificados en las nuevas tecnologías de comunicación, ocurre un femicidio cada 35 horas y se pregunta: ¿Barreda es parte del arquetipo argentino?", continuó en declaraciones a Ámbito Financiero.
LE PUEDE INTERESAR
Dura confesión del periodista Nelson Castro: "Sufrí 7 operaciones y estuve a punto de morirme”
Inés Craimer: Amiga íntima de Cecilia, la hija mayor de Barreda, ofrece una perspectiva emotiva e inédita sobre la tragedia.
Subcomisario Ángel Petti: Figura clave que logró la confesión de Barreda, comparte detalles cruciales de la investigación.
Yanina Robledo: Enfermera y amiga de Barreda durante su libertad condicional, brinda una visión controversial al afirmar que, aunque no lo justifica, lo entiende y lo percibe como una víctima.
Miguel Maldonado: Perito psiquiatra de la defensa, profundiza en la psiquis de Barreda, sugiriendo límites con la locura.
Dr. Pedro Luis Soria: El juez que dictó la prisión perpetua, detalla el proceso judicial, las pruebas presentadas y los fundamentos de su voto.
Dra. María Clelia Rosenstock: La jueza que votó por la inimputabilidad de Barreda explica las razones que la llevaron a considerar que el odontólogo no comprendía la criminalidad de sus actos.
Gustavo Cordera: El reconocido músico analiza la inclusión de Barreda en la letra de la canción "La Argentinidad al palo" de Bersuit Vergarabat y reflexiona sobre la peculiar atracción que generó el femicida.
Rodolfo Palacios: Autor del libro "CONCHITA, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres", ofrece su visión sobre la identificación que ciertos sectores de la sociedad tuvieron con Barreda.
Mariana Carbajal: Periodista e impulsora del movimiento Ni Una Menos, contextualiza el caso en una época donde el término "femicidio" no era común y se hablaba de "crimen pasional", resaltando la victimización del asesino en el relato.
Mauro Szeta: Periodista especializado en sucesos policiales, analiza el "aplausómetro" social a favor de Barreda como una expresión machista ligada a la fantasía de liberarse de la suegra.
Enrique Russo: Periodista y abogado que cubrió el caso judicial desde el inicio para el diario El Día de La Plata, que también abrió su valioso archivo para esta película documental. Además de dar su testimonio y opinar sobre el cuádruple crimen, participó activamente en la producción de esta serie.
A 30 años del cuádruple femicidio, esta serie documental de dos episodios busca resignificar la historia de Barreda en el contexto actual de 2025, donde los discursos de odio se intensifican y la alarmante cifra de un femicidio cada 35 horas en Argentina subraya la urgencia de comprender y erradicar la violencia de género.
Por último, la serie promete ser un éxito que, a la luz de este caso, invite a la reflexión en un contexto delicado para la sociedad.
En los próximos meses se estrenará la película “Barreda”, protagonizada por Luis Machín, Mercedes Morán y Carla Peterson, y filmada en Uruguay. Es una producción de Prime Video y coproducción de About Entertainment, dirigida por Daniela Goggi. Aún no tiene fecha de estreno pero se espera que pueda ser a finales de año y principios del 2026 en la plataforma.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí