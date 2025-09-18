Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Plata y toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas

La Plata y toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas
18 de Septiembre de 2025 | 19:58

Alertas naranjas y amarillas por tormentas en la provincia de Buenos Aires para lo que queda del jueves y las primeras horas del viernes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En La Plata, los vecinos se mantienen atentos a los cambios climáticos.

Desde el SMN aclararon que durante este jueves y viernes, las precipitaciones irán acercándose a la capital bonaerense. El sábado, por su parte, la alerta amarilla por tormenta regirá para La Plata y todo el resto de la Provincia, desde la tarde hasta entrada la noche.

Para hoy, alerta naranja por tormentas para la Costa de Patagones. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

A su vez, rige alerta amarilla, también por tormentas, para el norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.

Ya para la madrugada y mañana del viernes, todo el oeste bonaerense se pinta de amarillo y naranja. En cuanto al nivel de alerta naranja, es para la madrugada y abarca al norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.

