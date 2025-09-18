Peter Lamelas es confirmado como el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina

El Senado de Estados Unidos ha confirmado a Peter Lamelas, un médico de origen cubano y cercano amigo de Donald Trump, como el nuevo embajador en Argentina. Lamelas llega a Buenos Aires en un momento clave de "sintonía" entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump, con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales entre ambos países.

Lamelas, quien conoció a Milei en una cena en Mar-a-Lago durante la presidencia de Trump, mantuvo una relación constante con el mandatario argentino desde entonces. Pese a su falta de experiencia diplomática, su nombramiento sigue la línea de la administración de Trump, que ha optado por designar embajadores provenientes del ámbito privado con trayectorias destacadas. El empresario lo describió como un “médico, filántropo y hombre de negocios increíble”, resaltando su éxito en el ámbito de la atención médica de urgencias en Florida.

En su audiencia de confirmación, Lamelas expresó su firme postura contra los "regímenes autoritarios" de Cuba, Venezuela, Nicaragua, China e Irán, subrayando su compromiso con los valores democráticos y la seguridad regional. También destacó la importancia de mantener un diálogo con el presidente Milei, su gabinete y las provincias argentinas, dado su papel en la construcción de acuerdos internacionales, especialmente con China.

La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires celebró su nombramiento y mostró su entusiasmo por la llegada de Lamelas, quien es visto como un aliado clave para fortalecer los vínculos entre Washington y Buenos Aires. La relación personal entre Milei y Lamelas, de acuerdo con analistas, promete fortalecer los lazos entre ambos países, en un contexto regional caracterizado por diferencias ideológicas con otros líderes latinoamericanos.