Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Peter Lamelas es confirmado como el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina

Peter Lamelas es confirmado como el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina
18 de Septiembre de 2025 | 18:37

Escuchar esta nota

El Senado de Estados Unidos ha confirmado a Peter Lamelas, un médico de origen cubano y cercano amigo de Donald Trump, como el nuevo embajador en Argentina. Lamelas llega a Buenos Aires en un momento clave de "sintonía" entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump, con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales entre ambos países.

Lamelas, quien conoció a Milei en una cena en Mar-a-Lago durante la presidencia de Trump, mantuvo una relación constante con el mandatario argentino desde entonces. Pese a su falta de experiencia diplomática, su nombramiento sigue la línea de la administración de Trump, que ha optado por designar embajadores provenientes del ámbito privado con trayectorias destacadas. El empresario lo describió como un “médico, filántropo y hombre de negocios increíble”, resaltando su éxito en el ámbito de la atención médica de urgencias en Florida.

En su audiencia de confirmación, Lamelas expresó su firme postura contra los "regímenes autoritarios" de Cuba, Venezuela, Nicaragua, China e Irán, subrayando su compromiso con los valores democráticos y la seguridad regional. También destacó la importancia de mantener un diálogo con el presidente Milei, su gabinete y las provincias argentinas, dado su papel en la construcción de acuerdos internacionales, especialmente con China.

La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires celebró su nombramiento y mostró su entusiasmo por la llegada de Lamelas, quien es visto como un aliado clave para fortalecer los vínculos entre Washington y Buenos Aires. La relación personal entre Milei y Lamelas, de acuerdo con analistas, promete fortalecer los lazos entre ambos países, en un contexto regional caracterizado por diferencias ideológicas con otros líderes latinoamericanos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos

Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

"¿Dólar Dodge o Fiat?": estallaron los memes y las críticas porque la divisa tocó los $1.500

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
+ Leidas

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Se largó a llover y ahora salió el Sol en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vivió la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas coparon Copacabana

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos
Últimas noticias de Política y Economía

Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

Ruta 226: Tandil se adapta al nuevo esquema de prioridad en las rotondas

Tandil suma un nuevo centro cultural con la llegada de Rosa de los Vientos

Ramallo: unas 100 personas perdieron su pensión por discapacidad
Deportes
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná
VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vivió la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas coparon Copacabana
Lionel Messi, muy cerca de renovar en Inter: una millonaria cifra y los años de contrato
Expectativas, una fuerte autocrítica y tranquilidad: las palabras de Franco Colapinto de cara al GP de Azerbaiyán
Policiales
Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa de las marcas
VIDEO. Impactante choque y dramático rescate: auto arrastró a motociclista y quedó atrapado debajo de un micro
VIDEO. En Barrio Hipódromo, un diariero fue víctima de un robo y tuvo que ser internado de urgencia
El recuerdo de Kim Gómez llegó a Jujuy: un carruaje, el emotivo homenaje de alumnos en una Fiesta Nacional
Johana Ramallo: nuevos testimonios que apuntan contra uno de los imputados
Espectáculos
El Mago Sin Dientes volvió a pedirle reunión a Milei: "La gente no llega a fin de mes, mis shows cayeron 40%"
“Cuentan lo grave como una anécdota y se burlan”: la hija de Sergio Denis tras la caída de Cathy Fulop
¡Qué despistada! La China Suárez se olvidó de avisarle a Vicuña que sus hijos empezaron el colegio en Turquía
La China Suárez escolarizó a sus tres hijos en Turquía ¿habrá complicaciones por parte de Vicuña?
Andy Kusnetzoff habló sobre su llanto ante el reclamo al Gobierno por los discapacitados: "Esta vez desbordé"
Información General
“No eres segundo, eres grande”: la historia de Kukuczka, el sucesor de Messner que entró en la historia del alpinismo
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Riesgo de enfermedad: crean una IA que lo predice
Reclama $152 millones por secuelas de AstraZeneca
La inteligencia artificial impulsa el comercio global

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla