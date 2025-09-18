Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Espectáculos

La periodista Luciana Geuna, internada de urgencia: "Saliendo de un susto grande"

La periodista Luciana Geuna, internada de urgencia: "Saliendo de un susto grande"
18 de Septiembre de 2025 | 15:28

Escuchar esta nota

Luciana Geuda preocupó a sus seguidores al mostrarse en una camilla de hospital y confesar que tuvo un grave problema de salud que la dejó internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. A través de una publicación en sus redes sociales y sin brindar detalles de lo que le sucedió, la periodista de TN agradeció al equipo médico que la trató “con humanidad y conocimiento”. 

“Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo. Y necesito mucho mucho agradecer:a @lorenadelisio y todo el equipo del @iadt.s, una burbuja impecable de profesionales donde me sentí tan cuidada y respetada”, comenzó.

Y agregó: “Para Lorena todavía me faltan las palabras: su calma y seguridad. Cómo cada día me explico lo que pasaba y cómo seguíamos. Saber con esa certeza profunda que estaba en manos extraordinarias que no solo saben mucho de medicina sino de humanidad”.

Además, también sumó a sus equipos de trabajo por el apoyo que lo brindaron en estos días, dando a entender que estuvo varios días internada: “Mil gracias a todo el equipo hermoso de @olgaenvivo y de @todonoticias por sus mensajes, por el tiempo y la ayuda para recuperarme”.

En una reflexión sobre lo sucedido, la periodista miro con alegría a la gente a su alrededor: “Hay tanto lindo para decir de todos. Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que es eso es para ellos y para mí), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo”.

Por último, dedicó unas dulces palabras para su pareja: “Y sobre todo tengo el corazón lleno de mi amor @martinguglielmone que me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida. Ahora es todo poco a poco y para adelante. 'El cuerpo tiene sus razones', de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy”

