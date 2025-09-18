Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años
Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años
EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná
Las cifras oficiales del desempleo en La Plata: 6,9% en el segundo trimestre del año
Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos
La Plata y toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
Uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto del proyecto de los ATN
VIDEO. Impactante choque y dramático rescate: auto arrastró a motociclista y quedó atrapado debajo de un micro
VIDEO. Violento asalto de motochorro en La Plata: le apuntó y empujó a una empleada en un comercio
La Plata marchó por Jorge Julio López, a 19 años de su desaparición
"Saliendo de un susto grande": la periodista Luciana Geuna, internada de urgencia
El Mago Sin Dientes volvió a pedirle reunión a Milei: "La gente no llega a fin de mes, mis shows cayeron 40%"
"Se están choreando casi un palo por mes": qué dijo Fernando Cerimedo sobre las presuntas coimas en Andis
Peter Lamelas es confirmado como el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina
¿Lule Menem, afuera?: el asesor sería corrido de la campaña de octubre y Pilar Ramírez lo reemplazaría
¡Qué despistada! La China Suárez se olvidó de avisarle a Vicuña que sus hijos empezaron el colegio en Turquía
Tiene fecha de estreno “Barreda, el odontólogo femicida”, la serie - documental sobre la masacre en La Plata
Cómo será la delicada cirugía a la que deberá someterse Thiago Medina
Un caso conmovedor: el bebé de vientre subrogado abandonado en Argentina podrá ser adoptado
Caso YPF: la jueza estadounidense negó un pedido de Argentina y deja a Burford cerca de embargar los activos
VIDEO. En Barrio Hipódromo, un diariero fue víctima de un robo y tuvo que ser internado de urgencia
Andy Kusnetzoff habló sobre su llanto ante el reclamo al Gobierno por los discapacitados: "Esta vez desbordé"
“Cuentan lo grave como una anécdota y se burlan”: la hija de Sergio Denis tras la caída de Cathy Fulop
Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa de las marcas
"Votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos", disparó Milei contra algunos diputados del PRO
VIDEO. Dos impactantes incendios sacudieron a La Plata: ardieron un depósito de papel y una cooperativa
El recuerdo de Kim Gómez llegó a Jujuy: un carruaje, el emotivo homenaje de alumnos en una Fiesta Nacional
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Johana Ramallo: nuevos testimonios que apuntan contra uno de los imputados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La jueza Loretta Preska del Tribunal del Segundo Circuito de Nueva York emitió un fallo que favorece al fondo Burford Capital y complica a la petrolera estatal YPF en el marco de la demanda por la expropiación ocurrida en 2012.
En esta nueva resolución, Preska denegó un pedido de YPF para frenar parte del proceso de “discovery” —la etapa en la que se solicitan documentos e información relevante— bajo el argumento de “cosa juzgada”. Esta decisión permite que continúe la investigación para determinar si YPF puede ser considerada “alter ego” del Estado, lo que permitiría embargar activos de la empresa para satisfacer la sentencia.
La causa se originó cuando se declaró que Argentina debe pagar USD 16.000 millones por haber expropiado mal a la empresa, fallo que en 2023 exoneró a YPF de responsabilidad directa. Burford, como principal beneficiario del reclamo, busca ahora demostrar que ciertos activos de la petrolera estatal pueden utilizarse para el cumplimiento de la sentencia.
Preska determinó que YPF deberá aportar información dentro de los próximos 15 días para avanzar en el juicio de “alter ego”: se exigirá transparencia sobre documentos, comunicaciones internas y otros elementos que permitan evaluar si las decisiones y la administración de la empresa han funcionado como una extensión del Estado.
Desde YPF señalaban que esto no implica un cambio definitivo en su situación procesal, sino que representa una etapa técnica del litigio. Mientras tanto, Argentina apeló anteriormente varios puntos del fallo original y adelantó que agotará todas las vías legales para defender sus intereses.
LE PUEDE INTERESAR
Ruta 226: Tandil se adapta al nuevo esquema de prioridad en las rotondas
LE PUEDE INTERESAR
Tandil suma un nuevo centro cultural con la llegada de Rosa de los Vientos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí