Caso YPF: la jueza estadounidense negó un pedido de Argentina y deja a Burford cerca de embargar los activos

Caso YPF: la jueza estadounidense negó un pedido de Argentina y deja a Burford cerca de embargar los activos
18 de Septiembre de 2025 | 19:27

Escuchar esta nota

La jueza Loretta Preska del Tribunal del Segundo Circuito de Nueva York emitió un fallo que favorece al fondo Burford Capital y complica a la petrolera estatal YPF en el marco de la demanda por la expropiación ocurrida en 2012.

En esta nueva resolución, Preska denegó un pedido de YPF para frenar parte del proceso de “discovery” —la etapa en la que se solicitan documentos e información relevante— bajo el argumento de “cosa juzgada”. Esta decisión permite que continúe la investigación para determinar si YPF puede ser considerada “alter ego” del Estado, lo que permitiría embargar activos de la empresa para satisfacer la sentencia. 

La causa se originó cuando se declaró que Argentina debe pagar USD 16.000 millones por haber expropiado mal a la empresa, fallo que en 2023 exoneró a YPF de responsabilidad directa. Burford, como principal beneficiario del reclamo, busca ahora demostrar que ciertos activos de la petrolera estatal pueden utilizarse para el cumplimiento de la sentencia. 

Preska determinó que YPF deberá aportar información dentro de los próximos 15 días para avanzar en el juicio de “alter ego”: se exigirá transparencia sobre documentos, comunicaciones internas y otros elementos que permitan evaluar si las decisiones y la administración de la empresa han funcionado como una extensión del Estado. 

Desde YPF señalaban que esto no implica un cambio definitivo en su situación procesal, sino que representa una etapa técnica del litigio. Mientras tanto, Argentina apeló anteriormente varios puntos del fallo original y adelantó que agotará todas las vías legales para defender sus intereses. 

 

