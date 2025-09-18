El estado de salud de Thiago Medina sigue siendo muy delicado y su pronóstico reservado. Tanto su familia como la gente de su entorno han pedido respeto frente a este momento que están atravesando y aclararon que no darán más información.

Pero, algunos amigos de Thiago hicieron declaraciones a los medios. Una de ellas fue Romina Uhrig quien se aventuró a contar algunos detalles. Allí, se supo que, en breve, el ex GH tendrá que ser intervenido.

"Thiaguito tiene ocho costillas rotas que se astillaron y eso está en todas partes de su cuerpo. Por eso también tiene perforado el pulmón. Lo que le dijeron a Dani los médicos es que apenas mejore un poco hay que operar porque tener todo eso dentro del cuerpo es peligroso, es como tener pedacitos de vidrio", detalló.

Esta información abre dos nuevos frentes ya que por un lado, dentro de lo delicado de su estado, Thiago tendrá que hacerle frente a una nueva intervención y por otro, hay que esperar que no surjan complicaciones por esas costillas rotas.

La familia confía en que la fortaleza del joven será clave para salir adelante. Asimismo, se reveló la conversación que Thiago mantuvo con Raúl Argarañaz, testigo del accidente y primera persona que asistió al joven que le decía "No me quiero morir".

"Yo necesitaba saber si él estaba entregado, si se quería ir con su mamá que es su ángel. Raúl me dijo que no, que todo el tiempo repetía que no se quería morir, que tenía dos hijas", Cerró entre lágrimas Daniela Celis.