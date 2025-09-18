Camuzzi alerta por “medidores adulterados y conexiones clandestinas” en La Plata y alrededores

En el marco de distintos operativos de control realizados en La Plata, Chascomús, Coronel Brandsen y General Belgrano, Camuzzi alerta a los vecinos sobre la existencia de medidores adulterados y conexiones clandestinas a la red de gas natural, que representan no solamente un delito, sino también un grave riesgo para las familias conectadas al servicio en forma reglamentaria que se encuentren en las inmediaciones de este tipo de situaciones ilícitas.

Las irregularidades fueron detectadas como parte del trabajo diario de fiscalización y control de la distribuidora, así como a través de denuncias recibidas por los distintos vecinos.

Vale destacar que estas prácticas constituyen una situación de alto riesgo para la comunidad, aumentando considerablemente las probabilidades de fugas de gas, incendios e incluso explosiones, además de que atentan sobre la confiabilidad de la red de distribución. Se trata de manipulaciones indebidas, en muchos casos con material antirreglamentario, sin dispositivos de seguridad y sin la debida ejecución por parte de personal idóneo.

Además de que el robo de energía se encuentra tipificado como un delito dentro del Código Penal e incluso contempla la pena de prisión, genera al mismo tiempo una condición desigual e injusta frente al usuario que periódicamente abona su factura de servicio.

Aquellos usuarios que conozcan una situación de este tipo, pueden denunciar de forma anónima a través de la Línea ética 0800-122-0764, por email a lineaeticacamuzzigas@kpmg.com.ar o al 0810-555-3698, los días hábiles de 8 a 18hs.