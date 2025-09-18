Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto del proyecto de los ATN

Uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto del proyecto de los ATN
18 de Septiembre de 2025 | 17:38

El Senado insistió hoy en el proyecto de ley que propone la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por abrumadora mayoría opositora, con la particularidad que sumó más adhesiones que la media sanción que recibió el pasado 10 de julio. 

Este jueves, el cuerpo aglomeró 59 voluntades afirmativas, nueve votos negativos y tres abstenciones. La mayoría se conformó con votos de la totalidad del interbloque peronista, parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y PRO y otros representantes provinciales.

Un llamado de atención para la Casa Rosada es que cosechó más adhesiones que la media sanción del pasado 10 de julio, cuando el cuerpo legislativo lo aprobó por 56 votos afirmativos. El sostenimiento del veto fue apoyado por los libertarios y también por los senadores del PRO Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni.

Las abstenciones las aportaron los radicales mendocinos que responden al gobernador Alfredo Cornejo, Mariana Juri y Rodolfo Suárez. La restante la aportó el senador entrerriano y jefe de la bancada del PRO, Alfredo De Angeli. Tanto Cornejo, como el gobernador del PRO de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sellaron tiempo atrás un acuerdo electoral con el gobierno del presidente Javier Milei de cara a los comicios legislativos nacionales del próximo 26 de octubre.

Uno por uno, cómo votó cada senador

A favor

Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires)

Beatriz Luisa Ávila (Por la Justicia Social - Tucumán)

Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca)

Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia - Misiones)

Daniel Pablo Bensusán (Frente Nacional y Popular - La Pampa)

Pablo Daniel Blanco (UCR - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

José María Carambia (Por Santa Cruz - Santa Cruz)

Stefania Cora (Unidad Ciudadana - Entre Ríos)

Lucía Benigna Corpacci (Frente Nacional y Popular - Catamarca)

Carmen Lucila Crexell (Movimiento Neuquino - Neuquén)

Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut)

Eduardo Enrique De Pedro (Unidad Ciudadana - Buenos Aires)

Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana - Buenos Aires)

Claudio Martín Doñate (Unidad Ciudadana - Río Negro)

María Eugenia Duré (Unidad Ciudadana - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

Carlos Mauricio Espínola (Unidad Federal - Corrientes)

Flavio Sergio Fama (UCR - Catamarca)

Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana - Mendoza)

Natalia Elena Gadano (Por Santa Cruz - Santa Cruz)

Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe)

Silvia Marcela García Larraburu (Unidad Ciudadana - Río Negro)

María Celeste Giménez Navarro (Unidad Ciudadana - San Juan)

Nora del Valle Giménez (Unidad Ciudadana - Salta)

Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones)

María Teresa Margarita González (Frente Nacional y Popular - Formosa)

María Victoria Huala (Frente PRO - La Pampa)

Alicia Margarita Kirchner (Unidad Ciudadana - Santa Cruz)

Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa)

Sergio Napoleón Leavy (Unidad Ciudadana - Salta)

Oscar Isidro Parrilli (Unidad Ciudadana - Neuquén)

Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora (Frente Nacional y Popular - Santiago del Estero)

Marcelo Néstor Lewandowski (Frente Nacional y Popular - Santa Fe)

Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana - Chubut)

Cándida Cristina López (Unidad Ciudadana - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

María Florencia López (Frente Nacional y Popular - La Rioja)

Carolina Losada (UCR - Santa Fe)

Martín Lousteau (UCR - CABA)

Juan Luis Manzur (Unidad Ciudadana - Tucumán)

José Miguel Mayans (Frente Nacional y Popular - Formosa)

Sandra Mendoza (Unidad Ciudadana - Chaco)

María Carolina Moisés (Unidad Ciudadana - Jujuy)

Gerardo Montenegro (Frente Nacional y Popular - Santiago del Estero)

José Emilio Neder (Frente Nacional y Popular - Santiago del Estero)

Stella Maris Olalla (UCR - Entre Ríos)

María Inés Pilatti Vergara (Frente Nacional y Popular - Chaco)

Mariano Recalde (Frente Nacional y Popular - CABA)

Jesús Fernando Rejal (Convicción Federal - La Rioja)

Antonio José Rodas (Frente Nacional y Popular - Chaco)

Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia - Misiones)

Juan Carlos Romero (Cambio Federal - Salta)

Fernando Aldo Salino (Convicción Federal - San Luis)

Silvia Estela Sapag (Unidad Ciudadana - Neuquén)

Mónica Esther Silva (Juntos Somos Río Negro - Río Negro)

Guadalupe Tagliaferri (Frente PRO - CABA)

Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut - Chubut)

Sergio Mauricio Uñac (Frente Nacional y Popular - San Juan)

Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR - Corrientes)

Alejandra María Vigo (Unidad Federal - Córdoba)

Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes)

Víctor Zimmermann (UCR - Chaco)

En contra

Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza - San Luis)

Carmen Álvarez Rivero (Frente PRO - Córdoba)

Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis)

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy)

Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy)

Luis Alfredo Juez (Frente PRO - Córdoba)

Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan)

Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja)

Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso - Formosa)

Abstenciones

Alfredo Luis De Angeli (Frente PRO - Entre Ríos)

Rodolfo Alejandro Suárez (UCR - Mendoza)

Mariana Juri (UCR - Mendoza)

Ausentes

Juan Carlos Romero (Cambio Federal - Salta)

+ Leidas

