Las cifras oficiales del desempleo en La Plata

18 de Septiembre de 2025 | 17:59

La desocupación en el Gran La Plata, que incluye a Berisso y Ensenada, se ubicó en el 6,9 % de acuerdo al informe del segundo trimestre del año que publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La última medición había sido en los primeros tres meses del 2025 y marcaba un 8,7%. En base al informe suministrado por el instituto de medición, arrojó que en el Gran La Plata afecta a una cifra cercana a las 55.000 personas.

A modo de comparación con el mismo período del año pasado en el país, durante al segundo trimestre del 2024, la cifra del desempleo en nuestra Región retrocedió 3% ya que hace un año se ubicaba en un 9,9 %.

 

