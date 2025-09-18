Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

Un trágico hecho conmocionó este jueves a la localidad de Lisandro Olmos, en La Plata. Una nena de 7 años perdió la vida tras ser atropellada por un camión que cargaba verduras en una quinta familiar ubicada en la zona de calles 197 y 94.

Según el informe policial, la menor, identificada como Marian Pamela Tarifa Córdova, fue embestida por el vehículo cuando este salía del predio. El camionero, que en un primer momento se retiró del lugar, fue posteriormente localizado en el Hospital Alejandro Korn, adonde se había presentado tras tomar conocimiento de lo ocurrido.

La víctima había sido trasladada de urgencia por sus padres en un vehículo particular al mencionado nosocomio, pero lamentablemente los médicos confirmaron el deceso debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El conductor del camión Mercedes Benz 913, de 32 años, quedó imputado en una causa caratulada “homicidio culposo”, con intervención de la UFI N° 12 de La Plata. La Fiscalía dispuso la realización de pericias sobre el rodado y aguardará los resultados de los análisis de alcoholemia para definir su situación procesal.