VIDEO. Violento asalto de motochorro en La Plata: le apuntó y empujó a una empleada en un comercio

Ocurrió en Diagonal frente al Bingo. Al delincuente la policía lo capturó a pocas cuadras del lugar
Un violento asalto ocurrió este jueves por la tarde en un kiosco de La Plata y terminó con un hombre aprehendido gracias a un rápido operativo policial. La secuencia quedó grabada en varias cámaras de seguridad y muestran la violencia con la que actuó el implicado.
El hecho tuvo lugar en Diag. 80 y 42, a pocos metros del Bingo La Plata, donde una joven empleada fue sorprendida por un delincuente armado. Según relató la víctima, el sujeto ingresó al local, la amenazó con un revólver calibre 38 y le exigió la recaudación. Tras hacerse de 31 mil pesos en efectivo y varios atados de cigarrillos, huyó en una moto Honda 125 roja.
Alertados por un llamado al 911, efectivos de la policía motorizada montaron un operativo cerrojo en la zona y lograron interceptar al sospechoso en Diag. 80 y 115. Durante el cacheo, los uniformados encontraron el arma con seis proyectiles, el dinero robado y los paquetes de cigarrillos.
El detenido fue identificado como Enrique Nelson Domínguez, de 35 años, changarín, con domicilio en La Plata. Quedó a disposición de la UFI N°2 del Departamento Judicial La Plata, acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego.
El revólver, los proyectiles, el dinero y la moto quedaron incautados como elementos probatorios.
