La Plata marchó por Jorge Julio López, a 19 años de su desaparición

En las calles de La Plata se volvió a marchar por Jorge Julio López, a 19 años de su segunda desaparición. Bajo la consigna “¿Dónde está Julio López?”, familiares, amigos, allegados, autoconvocados y organismos de derechos humanos reclamaron por justicia.

A casi veinte años de su segunda desaparición tras declarar contra Miguel Etchecolatz, la causa no tuvo avances para determinar quiénes fueron los responsables del hecho.

La familia de López no baja los brazos y busca que se realice una exhumación y análisis genético en el cementerio de La Plata para los cuerpos sin identificación.

Además, reclaman que se desclasifiquen archivos de la SIDE (ex Secretaría de Inteligencia del Estado), llamadas y geolocalizaciones relacionadas a los días previos a ser visto por última vez.

A su vez, en la jornada se anunció la presentación del documental dirigido por Jorge Leandro Colás, sobre los últimos días de López y la investigación.