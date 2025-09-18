Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

La Ciudad

La Plata marchó por Jorge Julio López, a 19 años de su desaparición

La Plata marchó por Jorge Julio López, a 19 años de su desaparición
18 de Septiembre de 2025 | 19:30

Escuchar esta nota

En las calles de La Plata se volvió a marchar por Jorge Julio López, a 19 años de su segunda desaparición. Bajo la consigna “¿Dónde está Julio López?”, familiares, amigos, allegados, autoconvocados y organismos de derechos humanos reclamaron por justicia. 

A casi veinte años de su segunda desaparición tras declarar contra Miguel Etchecolatz, la causa no tuvo avances para determinar quiénes fueron los responsables del hecho. 

La familia de López no baja los brazos y busca que se realice una exhumación y análisis genético en el cementerio de La Plata para los cuerpos sin identificación. 

LEA TAMBIÉN

Un documental se mete con la pesquisa de la desaparición de López

Además, reclaman que se desclasifiquen archivos de la SIDE (ex Secretaría de Inteligencia del Estado), llamadas y geolocalizaciones relacionadas a los días previos a ser visto por última vez. 

A su vez, en la jornada se anunció la presentación del documental dirigido por Jorge Leandro Colás, sobre los últimos días de López y la investigación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos

Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

"¿Dólar Dodge o Fiat?": estallaron los memes y las críticas porque la divisa tocó los $1.500

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
+ Leidas

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Se largó a llover y ahora salió el Sol en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?

VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vivió la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas coparon Copacabana

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos
Últimas noticias de La Ciudad

La Plata y toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

El recuerdo de Kim Gómez llegó a Jujuy: un carruaje, el emotivo homenaje de alumnos en una Fiesta Nacional
Deportes
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná
VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vivió la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas coparon Copacabana
Lionel Messi, muy cerca de renovar en Inter: una millonaria cifra y los años de contrato
Expectativas, una fuerte autocrítica y tranquilidad: las palabras de Franco Colapinto de cara al GP de Azerbaiyán
Policiales
Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años
Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa de las marcas
VIDEO. Impactante choque y dramático rescate: auto arrastró a motociclista y quedó atrapado debajo de un micro
VIDEO. En Barrio Hipódromo, un diariero fue víctima de un robo y tuvo que ser internado de urgencia
El recuerdo de Kim Gómez llegó a Jujuy: un carruaje, el emotivo homenaje de alumnos en una Fiesta Nacional
Espectáculos
El Mago Sin Dientes volvió a pedirle reunión a Milei: "La gente no llega a fin de mes, mis shows cayeron 40%"
“Cuentan lo grave como una anécdota y se burlan”: la hija de Sergio Denis tras la caída de Cathy Fulop
¡Qué despistada! La China Suárez se olvidó de avisarle a Vicuña que sus hijos empezaron el colegio en Turquía
La China Suárez escolarizó a sus tres hijos en Turquía ¿habrá complicaciones por parte de Vicuña?
Andy Kusnetzoff habló sobre su llanto ante el reclamo al Gobierno por los discapacitados: "Esta vez desbordé"
Información General
“No eres segundo, eres grande”: la historia de Kukuczka, el sucesor de Messner que entró en la historia del alpinismo
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Riesgo de enfermedad: crean una IA que lo predice
Reclama $152 millones por secuelas de AstraZeneca
La inteligencia artificial impulsa el comercio global

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla