¿Lule Menem, afuera?: el asesor sería corrido de la campaña de octubre y Pilar Ramírez lo reemplazaría

El presidente Javier Milei se mostró hoy como virtual “jefe de campaña” de La Libertad Avanza (LLA) e impartió a los candidatos de todas las provincias el nuevo mensaje electoral, que apuesta a “valorar el esfuerzo de los argentinos” de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Desde la Quinta de Olivos, el mandatario decidió hacer uso de la palabra para “ordenar” la comunicación ante los candidatos y principales voceros de la elección, en lo que configuró la primera de las dos reuniones de la jornada.

Para la tarea, Milei inició con un exhaustivo detalle de lo que considera como los “principales hitos de la gestión”, no sin explicar antes el estado de situación en el que dice haber recibido al país en diciembre de 2023.

Desde el atril ubicado del microteatro de la residencia presidencial, el mandatario anunció la línea con la que aspira a interpelar el voto para revertir el resultado de los comicios bonaerenses.

“Luego bajó un mensaje de campaña contundente: valorar el esfuerzo de los argentinos e invitarlos a defenderlo para que valga la pena”, reveló uno de los participantes del intercambio a la Agencia Noticias Argentinas.

Tras su exposición, se abrió una instancia de preguntas que Milei respondió con la colaboración del asesor Santiago Caputo, a cargo de los equipos de estrategia comunicacional; del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también tomó la palabra; y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tendrá un rol central en la campaña.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, la reunión se extendió poco más de dos horas y media y contó con un alto porcentaje de candidatos de las listas en cada provincia, entre los que destacaron Luis Petri; Bullrich; Sergio “Tronco” Figliuolo; Sebastián Pareja; Diego Santilli, Alejandro Finocchiario y Pilar Ramírez, quien podría adoptar un rol fundamental en la campaña.

También fueron de la partida dirigentes como Cristian Ritondo, Martín Menem y Lisandro Catalán, y los ocho cabeza de lista de las elecciones bonaerenses.

La invitación se extendió además a personalidades que se encargarán de dar la pelea discursiva en las redes y los principales medios de comunicación.

Entre las llamativas asistenciasse anotaron el chef Dante Liporace, el cineasta Diego Recalde y los tuiteros libertarios Mariano Pérez, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, además de la referente militante Rocío Gómez.

“El Presidente arrancó enumerando los logros del Gobierno, algo que escuché 200 veces ya”, se quejó uno de los presentes en diálogo con esta agencia, al tiempo que aportó: “Lo que sí es importante es que nos pidió que la campaña se libre en base a conceptos y no a personas”.

Uno de los cambios significativos en la estrategia tras la derrota bonaerense se centra en la necesidad de evitar personificar a los adversarios políticos.

“Nada de ‘enano soviético’, ni de putear, ni hablar del kirchnerismo como si hubiese quedado en el pasado. Hay que hablar de inflación, inseguridad y delimitar con todo el mal que han hecho en el pasado”, sintetizó un interlocutor.

La modificación llega de la mano del nuevo slogan de campaña: atrás quedó la polémica frase “Kirchnerismo Nunca Más”, con la tipografía de la Conadep y diseñada por Santiago Caputo, fue reemplazada por “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, sugerencia del cineasta presidencial Santiago Oria.

Entre los presentes atribuyen el vuelco a la abultada ventaja que cosechó el peronismo. “El miedo no es zonzo. Si te hacés el canchero y te cagan a trompadas, la próxima te preparás mejor, agarrás un palo y esperas”, graficó otro de los que deberá competir en octubre por un lugar en el Congreso.

En Casa Rosada sintetizaron la jornada de hoy como una “muestra contundente del compromiso del Presidente con un objetivo mucho más importante que ganar las elecciones de octubre: llevar las ideas de la libertad al Congreso para defender el futuro del pueblo argentino”.

Casi sobre el final de la primera reunión, Karina Milei hizo un breve uso de la palabra y aprovechó para convocar a todos los presentes a redoblar esfuerzos y “buscar y cuidar cada uno de los votos” en todos los puntos del país.

Desde las 15, en la misma locación, el mandatario recibía a los jefes de campaña de las 24 provincias para afinar la coordinación de la estrategia a nivel nacional, junto a Santiago Caputo y su equipo y los armadores Eduardo ‘Lule’ Menem y Sebastián Pareja.