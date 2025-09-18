Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Política y Economía

Fernando Cerimedo sobre las presuntas coimas en Andis: "Se están choreando casi un palo por mes"

Fernando Cerimedo sobre las presuntas coimas en Andis: "Se están choreando casi un palo por mes"
18 de Septiembre de 2025 | 20:11

Escuchar esta nota

En el marco de la investigación que investiga presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Cerimedo, ex estratega comunicacional, declaró ante el fiscal Franco Picardi que Diego Spagnuolo, ex director del organismo, le aseguró haber conversado con el presidente sobre lo que estaba ocurriendo.

Según la declaración del pasado 11 de septiembre, Cerimedo señaló que Spagnuolo “siempre se quejaba por el sueldo, porque no le aumentaban” y le contó sobre los primeros contactos con la droguería Suizo Argentina.

Cerimedo también relató un episodio de principios de mayo de 2024 en el que Spagnuolo le habría comentado: “Me cuenta que le habían puesto a alguien en el Programa Incluir Salud (Programa de Prestación de ANDIS), no le habían dejado poner a nadie de su confianza. Esta persona era Garbellini, supuestamente, según él, era de la Suizo Argentina. Un mes después, a principios de mayo del 2024, me cuenta que en enero del 2024 se juntó con todas las droguerías para comunicar el nuevo sistema de cotizaciones, y me cuenta además que, en mayo, una de esas droguerías -no me dijo cuál- le dijo que los había llamado la Suizo para decirles: 'Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada. Además, esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona Lule Menem".

Respecto del involucramiento de Milei, Cerimedo aseguró: “Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello".

En esa línea, aseguró: "Ahí me cuenta que se pelea con Pettovello, porque él creía que ella operó esa nota y me cuenta que Lule Menem pensaba que yo los había operado por tener vínculos con Spagnuolo. Entonces, yo le preguntó: '¿Cuál es el pedo con los Menem?' Y ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos Spagnuolo y yo- porque él se estaba quedando afuera”.

La causa, que se sumó a los audios ya públicos y al levantamiento del secreto de sumario, involucra además a otros actores señalados en los relatos, como Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, y la droguería Suizo Argentina, entre otros. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones confirmadas, hora y TV

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos

Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

"¿Dólar Dodge o Fiat?": estallaron los memes y las críticas porque la divisa tocó los $1.500

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
+ Leidas

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones confirmadas, hora y TV

Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Se largó a llover y ahora salió el Sol en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?

VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vivió la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas coparon Copacabana

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos
Últimas noticias de Política y Economía

Provincia: sancionaron la ley que limita el uso de celulares en las aulas

Caputo habló luego de la intervención del BCRA: “No nos vamos a mover del programa económico”

Caso YPF: la jueza estadounidense negó un pedido de Argentina y deja a Burford cerca de embargar los activos

Ruta 226: Tandil se adapta al nuevo esquema de prioridad en las rotondas
Policiales
Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años
Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa de las marcas
VIDEO. Impactante choque y dramático rescate: auto arrastró a motociclista y quedó atrapado debajo de un micro
VIDEO. En Barrio Hipódromo, un diariero fue víctima de un robo y tuvo que ser internado de urgencia
El recuerdo de Kim Gómez llegó a Jujuy: un carruaje, el emotivo homenaje de alumnos en una Fiesta Nacional
Espectáculos
El Mago Sin Dientes volvió a pedirle reunión a Milei: "La gente no llega a fin de mes, mis shows cayeron 40%"
“Cuentan lo grave como una anécdota y se burlan”: la hija de Sergio Denis tras la caída de Cathy Fulop
¡Qué despistada! La China Suárez se olvidó de avisarle a Vicuña que sus hijos empezaron el colegio en Turquía
La China Suárez escolarizó a sus tres hijos en Turquía ¿habrá complicaciones por parte de Vicuña?
Andy Kusnetzoff habló sobre su llanto ante el reclamo al Gobierno por los discapacitados: "Esta vez desbordé"
Deportes
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones confirmadas, hora y TV
EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná
VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vivió la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas coparon Copacabana
Lionel Messi, muy cerca de renovar en Inter: una millonaria cifra y los años de contrato
Expectativas, una fuerte autocrítica y tranquilidad: las palabras de Franco Colapinto de cara al GP de Azerbaiyán
Información General
“No eres segundo, eres grande”: la historia de Kukuczka, el sucesor de Messner que entró en la historia del alpinismo
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Riesgo de enfermedad: crean una IA que lo predice
Reclama $152 millones por secuelas de AstraZeneca
La inteligencia artificial impulsa el comercio global

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla