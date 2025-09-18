Fernando Cerimedo sobre las presuntas coimas en Andis: "Se están choreando casi un palo por mes"

En el marco de la investigación que investiga presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Cerimedo, ex estratega comunicacional, declaró ante el fiscal Franco Picardi que Diego Spagnuolo, ex director del organismo, le aseguró haber conversado con el presidente sobre lo que estaba ocurriendo.

Según la declaración del pasado 11 de septiembre, Cerimedo señaló que Spagnuolo “siempre se quejaba por el sueldo, porque no le aumentaban” y le contó sobre los primeros contactos con la droguería Suizo Argentina.

Cerimedo también relató un episodio de principios de mayo de 2024 en el que Spagnuolo le habría comentado: “Me cuenta que le habían puesto a alguien en el Programa Incluir Salud (Programa de Prestación de ANDIS), no le habían dejado poner a nadie de su confianza. Esta persona era Garbellini, supuestamente, según él, era de la Suizo Argentina. Un mes después, a principios de mayo del 2024, me cuenta que en enero del 2024 se juntó con todas las droguerías para comunicar el nuevo sistema de cotizaciones, y me cuenta además que, en mayo, una de esas droguerías -no me dijo cuál- le dijo que los había llamado la Suizo para decirles: 'Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada. Además, esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona Lule Menem".

Respecto del involucramiento de Milei, Cerimedo aseguró: “Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello".

En esa línea, aseguró: "Ahí me cuenta que se pelea con Pettovello, porque él creía que ella operó esa nota y me cuenta que Lule Menem pensaba que yo los había operado por tener vínculos con Spagnuolo. Entonces, yo le preguntó: '¿Cuál es el pedo con los Menem?' Y ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos Spagnuolo y yo- porque él se estaba quedando afuera”.

La causa, que se sumó a los audios ya públicos y al levantamiento del secreto de sumario, involucra además a otros actores señalados en los relatos, como Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, y la droguería Suizo Argentina, entre otros.