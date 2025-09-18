ATN: los desaciertos del Gobierno con las provincias, a las que Caputo acusa de querer "recuperar su negocio"
VIDEO. Impactante incendio en una cooperativa de Melchor Romero
Dos incendios de importantes dimensiones movilizaron a La Plata en las últimas horas. Uno de ellos se registró este miércoles en una cooperativa de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), ubicada en calle 528 entre 177 y 178 de Melchor Romero, mientras que el otro se desarrolla en la mañana de este jueves en la intersección de la colectora de la Ruta 2 y la calle 627, donde arde un depósito de papeles.
En ese último, que mantiene en vilo a los vecinos de la zona, trabajan dotaciones de Bomberos de Gutiérrez, Varela, Solano, Ensenada, Berisso, Berazategui y El Peligro. Según pudo saber EL DIA, en el galpón se guardaban elementos altamente inflamables y se investigan los motivos que lo originaron.
El trabajo de los bomberos consistía en evitar que se propague a un taller de chapa y pintura y a otro taller de motorhome linderos al depósito siniestrado.
El siniestro ocurrió en horas de la tarde de ayer y afectó por completo un galpón de madera utilizado como cocina, aunque no se registraron heridos.
El hecho fue reportado al 911 por un vecino, y rápidamente personal policial de la Comisaría 14° acudió al lugar. Minutos más tarde, arribó una dotación de Bomberos del Cuartel Romero a cargo del subcomisario Castro, quienes lograron sofocar las llamas y controlar la situación.
De acuerdo al informe preliminar, el incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico. Cabe destacar que, al momento del siniestro, no había personas en el lugar.
Por último, en la causa intervienen la UFI N°2, el Juzgado de Garantías N°2 y la UFD N°8. Peritos especializados trabajarán en el lugar para confirmar las causas del fuego.
