Otra prueba dramática para la economía argentina

Flamengo hace sufrir a Estudiantes y le gana 2 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Libertadores
Flamengo hace sufrir a Estudiantes y le gana 2 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Libertadores
Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años
La Plata y casi toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas: hay zonas en "naranja"
Las cifras oficiales del desempleo en La Plata: 6,9% en el segundo trimestre del año
Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos
Provincia: sancionaron la ley que limita el uso de celulares en las aulas
Uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto del proyecto de los ATN
EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná
VIDEO. Impactante choque y dramático rescate: auto arrastró a motociclista y quedó atrapado debajo de un micro
VIDEO. Violento asalto de motochorro en La Plata: le apuntó y empujó a una empleada en un comercio
La Plata marchó por Jorge Julio López, a 19 años de su desaparición
Camuzzi alerta por “medidores adulterados y conexiones clandestinas” en La Plata y alrededores
"Saliendo de un susto grande": la periodista Luciana Geuna, internada de urgencia
El Mago Sin Dientes volvió a pedirle reunión a Milei: "La gente no llega a fin de mes, mis shows cayeron 40%"
"Se están choreando casi un palo por mes": qué dijo Fernando Cerimedo sobre las presuntas coimas en Andis
Peter Lamelas es confirmado como el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina
¿Lule Menem, afuera?: el asesor sería corrido de la campaña de octubre y Pilar Ramírez lo reemplazaría
¡Qué despistada! La China Suárez se olvidó de avisarle a Vicuña que sus hijos empezaron el colegio en Turquía
Tiene fecha de estreno “Barreda, el odontólogo femicida”, la serie - documental sobre la masacre en La Plata
Cómo será la delicada cirugía a la que deberá someterse Thiago Medina
Un caso conmovedor: el bebé de vientre subrogado abandonado en Argentina podrá ser adoptado
Caso YPF: la jueza estadounidense negó un pedido de Argentina y deja a Burford cerca de embargar los activos
VIDEO. En Barrio Hipódromo, un diariero fue víctima de un robo y tuvo que ser internado de urgencia
Andy Kusnetzoff habló sobre su llanto ante el reclamo al Gobierno por los discapacitados: "Esta vez desbordé"
“Cuentan lo grave como una anécdota y se burlan”: la hija de Sergio Denis tras la caída de Cathy Fulop
Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa de las marcas
"Votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos", disparó Milei contra algunos diputados del PRO
VIDEO. Dos impactantes incendios sacudieron a La Plata: ardieron un depósito de papel y una cooperativa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Por José Calero
Por enésima vez, la economía argentina afronta un momento crucial, tal vez el más dramático desde las horas vividas en diciembre de 2001, cuando se pensó que el sistema financiero argentino nunca más se recuperaría, con la gente abollando las persianas de los bancos para que les devolviesen sus plazos fijos en dólares.
LE PUEDE INTERESAR
Provincia: sancionaron la ley que limita el uso de celulares en las aulas
En esta oportunidad, no es que haya riesgo de una corrida contra los depósitos ni una desestabilización de las principales variables financieras, sino que desde hace cinco meses exactos los tiburones del mercado, aliados a poderosos integrantes del empresariado local, influyentes dueños de compañías de telecomunicaciones, fondos especulativos encabezados por los buitres que pugnan en el juicio por la errónea expropiación de YPF y dirigentes políticos que aún no aceptan que su tiempo ya pasó y deberían dar un paso al costado definitivo por el bien de la Patria, parecen haberse alineado para tratar de desestabilizar a la administración de Javier Milei.
Todo empezó a mediados de abril último, cuando el Gobierno ensayó una salida del cepo cambiario y aplicó un casi inentendible esquema de bandas de flotación que nunca terminó de convencer a nadie.
Pareció casi un capricho del sólido equipo liderado por Luis Caputo y Santiago Bausili. Así, lo que debía ser una medida para celebrarse -la salida del cepo- se terminó convirtiendo en un vía crucis que impidió a la administración libertaria comprar las divisas que, a esta altura del partido, deberían haber permitido eliminar cualquier duda de los acreedores externos sobre el pago de la deuda.
En pocos meses, se pasó de un riesgo país de 400 puntos a uno de 1.400, y de un dólar de $1.100 a otro de $1.500.
En estos cinco meses, además, un gobierno que venía entonado y dispuesto a convertir a las elecciones legislativas de octubre en un trámite para impulsar, desde diciembre, las reformas laboral, tributaria y pervisional que el estrablishment pide a coro, pero que rehuye apoyar cuando las papas queman, se transformó en un tembladeral que hizo resurgir el tren fantasma en sectores políticos, empresariales y sindicales.
Los mismos dirigentes a los que se pensaba jubilados de una vez por todas, vuelven a recuperar micrófonos y a ponerse a pontificar como si su protagonismo en las últimas décadas de la Argentina no tuviesen la culpa de este ominoso presente, con medio país sin chances de llegar a fin de mes.
¿Cómo se atreven? ¿Acaso no gobernaron esta República desde 1983 para acá, cuando se recuperó la democracia?
En este escenario que empieza a ser cada vez más preocupante, Javier Milei dice estar dispuesto a acelerar, otra vez, en una curva cada vez más peligrosa, y con su poder diezmado envía una señal dramática.
Tras perder por goleada la sobredimensionada elección del 7 de septiembre último, que pareció resucitar a varios dirigentes casi jubilados de la política argentina, el Gobierno sale a decir que está dispuesto a jugarse el resto y vender todos los dólares que hagan falta para que los grupos de poder no se lleven puesta, otra vez, a la Argentina.
La línea Maginot parecen ser los $1.500, que seguramente este viernes los especuladores de siempre intentarán correr unos pesitos más.
Será una pelea para alquilar balcones.
El autor es editor de economía de NA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí