Inicio de obras en calles de San Francisco Solano

Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
Efecto "retenciones 0 a los granos": bajan los dólares, suben los bonos argentinos y se derrumba el riesgo país
Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
¡Insólito! Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming: los motivos
Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV
Valentina Zozaya, la primera jugadora formada en Gimnasia que llega a Selección
Excombatientes de La Plata, en el cementerio de Darwin: 121 soldados ya no son anónimos
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
El plazo fijo se desploma: cuánto gano si hoy invierto $500.000
Paso a paso, una guía para dirimir los dramas vecinales en La Plata
Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo
VIDEO. “Necesito de tu ayuda”: Benja tiene 3 años, es de La Plata y espera un trasplante de médula
María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"
Los números del Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero no la aplicará de inmediato
Ingresos Brutos: Arba llevó los saldos a favor a mínimos históricos y lanzó el régimen "Riesgo 0, SAF 0"
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Denuncian situación crítica en Provincia: cerraron más de 1.500 empresas en el primer semestre
Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre: ¿cuándo cae?
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Municipalidsd de Quilmes, mediante cuadrillas de Servicios Públicos inició las obras de pavimentación en los barrios 1º de Mayo y Monteverde, en San Francisco Solano.
La obra abarca 14 manzanas y busca mejorar la conectividad en la zona mediante la pavimentación con hormigón simple, construcción de sumideros y sistemas de desagüe. También se espera que estas mejoras aumenten la calidad de vida de los residentes al facilitar el acceso de servicios esenciales como ambulancias y recolección de residuos.
Las calles que serán intervenidas incluyen:
- Calle 894 (entre 835 y 837, y entre 838 y 841)
- Calle 836 (entre 893 y 895)
- Eva Perón (entre 847 y 850)
LE PUEDE INTERESAR
La primavera comienza con el sol asomándose
LE PUEDE INTERESAR
Quilmes comunica a tres jugadores que no continuarán en el plantel
- Calle 848 (entre 891 y 893)
- Calle 849 (entre 891 y 893).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí