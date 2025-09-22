Inicio de obras en calles de San Francisco Solano

22 de Septiembre de 2025 | 07:46

La Municipalidsd de Quilmes, mediante cuadrillas de Servicios Públicos inició las obras de pavimentación en los barrios 1º de Mayo y Monteverde, en San Francisco Solano.

La obra abarca 14 manzanas y busca mejorar la conectividad en la zona mediante la pavimentación con hormigón simple, construcción de sumideros y sistemas de desagüe. También se espera que estas mejoras aumenten la calidad de vida de los residentes al facilitar el acceso de servicios esenciales como ambulancias y recolección de residuos.

Las calles que serán intervenidas incluyen:

- Calle 894 (entre 835 y 837, y entre 838 y 841)

- Calle 836 (entre 893 y 895)

- Eva Perón (entre 847 y 850)

- Calle 848 (entre 891 y 893)

- Calle 849 (entre 891 y 893).