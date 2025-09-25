Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Alak participó de la cena benéfica de Cáritas La Plata por su 70° aniversario

25 de Septiembre de 2025 | 09:16

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó de la cena anual a beneficio de Cáritas La Plata, realizada en el marco del 70° aniversario de la entidad. Los fondos recaudados se destinarán a proyectos que promuevan la dignidad de las personas con el objetivo de transformar realidades en los barrios y las comunidades de la región.

“Es una oportunidad para conmemorar la trayectoria de esta institución tan importante y, al mismo tiempo, renovar el compromiso con quienes más lo necesitan”, destacó Alak, y felicitó al arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara; y al director de Cáritas, padre Cristian González, quienes también participaron del encuentro.

Cabe destacar que a través de este tipo de iniciativas Cáritas La Plata invita a empresas, organizaciones y particulares a ejercer de manera conjunta la responsabilidad social. En esta oportunidad, se propuso la adhesión al Programa Membresía-Padrinazgo.

También se realizaron subastas con el objetivo de recaudar fondos para proyectos de la entidad, que abarcan iniciativas de educación, ayuda inmediata, atención en emergencias, inserción laboral, becas, voluntariado y el sostenimiento del Hogar de Ancianas “San José”.

Además, aportaron música y calidez a la cena los artistas Mónica Romano y Mario Centeno, y las mesas trabajaron en torno a temas de actualidad como inserción laboral, prevención del suicidio y adicciones, guiados por las reflexiones de monseñor Carrara.

En la ceremonia estuvieron presentes Victoria Tolosa Paz, diputada nacional; Rita Marcela Gajate, rectora de la Universidad Católica de La Plata (UCALP); Soledad Del Cueto, de la Pastoral de Villas y Asentamientos;  obispos auxiliares y miembros de la Pastoral Social. También participaron integrantes del Poder Judicial, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia, la Secretaría de Desarrollo Social local, PAMI, la Federación de Mutuales, EDELAP, la Cámara de Comercio, CALPO, la Fundación Pro Humanae Vitae y ACDE, entre otros.

