Alak participó de la cena benéfica de Cáritas La Plata por su 70° aniversario

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos
¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos
Vuelven las retenciones: ARCA informó que el campo vendió por $7.000 millones
Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram
Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido
Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El Tren Roca funciona con normalidad pero en el resto de las líneas metropolitanas siguen a media máquina
Jimmy Kimmel volvió con un monólogo demoledor y acusó a Trump de querer censurarlo
De oferta en la verdulería: hojas verdes y se espera por las frutillas
Actividades: literatura, Expo vivero, memoria y juegos de mesa, artes marciales, historia del cine nacional y cena aniversario
Los números de la suerte del jueves 25 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares
De la mano del veranito financiero, el Banco Central bajó las tasas a 25%
Milei en modo Trump: cuestionó a la ONU y elogió a su par de EE UU
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El intendente de La Plata, Julio Alak, participó de la cena anual a beneficio de Cáritas La Plata, realizada en el marco del 70° aniversario de la entidad. Los fondos recaudados se destinarán a proyectos que promuevan la dignidad de las personas con el objetivo de transformar realidades en los barrios y las comunidades de la región.
“Es una oportunidad para conmemorar la trayectoria de esta institución tan importante y, al mismo tiempo, renovar el compromiso con quienes más lo necesitan”, destacó Alak, y felicitó al arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara; y al director de Cáritas, padre Cristian González, quienes también participaron del encuentro.
Cabe destacar que a través de este tipo de iniciativas Cáritas La Plata invita a empresas, organizaciones y particulares a ejercer de manera conjunta la responsabilidad social. En esta oportunidad, se propuso la adhesión al Programa Membresía-Padrinazgo.
También se realizaron subastas con el objetivo de recaudar fondos para proyectos de la entidad, que abarcan iniciativas de educación, ayuda inmediata, atención en emergencias, inserción laboral, becas, voluntariado y el sostenimiento del Hogar de Ancianas “San José”.
Además, aportaron música y calidez a la cena los artistas Mónica Romano y Mario Centeno, y las mesas trabajaron en torno a temas de actualidad como inserción laboral, prevención del suicidio y adicciones, guiados por las reflexiones de monseñor Carrara.
LE PUEDE INTERESAR
Chivilcoy: El Fogón organiza la Fiesta de la Tradición y del Resero
LE PUEDE INTERESAR
San Nicolás: peregrinos de La Emilia caminaron hasta el Santuario
En la ceremonia estuvieron presentes Victoria Tolosa Paz, diputada nacional; Rita Marcela Gajate, rectora de la Universidad Católica de La Plata (UCALP); Soledad Del Cueto, de la Pastoral de Villas y Asentamientos; obispos auxiliares y miembros de la Pastoral Social. También participaron integrantes del Poder Judicial, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia, la Secretaría de Desarrollo Social local, PAMI, la Federación de Mutuales, EDELAP, la Cámara de Comercio, CALPO, la Fundación Pro Humanae Vitae y ACDE, entre otros.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí