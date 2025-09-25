¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos
El Concejo Deliberante de La Plata sesionará este jueves por segunda vez desde la celebración de las legislativas municipales del 7 de septiembre. Entre los temas en agenda presentados por la oposición se encuentran tres temas clave: las reformas al Observatorio del Agua, reclamos por la seguridad y una polémica por un club de Gonnet que corre riesgos de desalojo.
Si bien la convocatoria era para los 9, se cree que comenzará después de las 10. Tal como se informó, una de las iniciativas que se debatirán en el recinto propone reformar la composición del Observatorio del Agua, un ente integrado por concejales, funcionarios del Ejecutivo municipal y representantes de ABSA para analizar el déficit del servicio en distintos barrios de la Ciudad. El proyecto del edil del PRO Nicolás Morzone propone incorporar la representación de un miembro del Concejo por cada bloque político y sumar a la discusión al Consejo Escolar, entre otros cambios. Al mismo tiempo, el edil reclamó la urgente reunión de ese cónclave, el que desde su creación sólo se reunió en una oportunidad.
En tanto que la seguridad vuelve a ser un tema que tendrá resonancia en el deliberativo platense esta mañana. Además de diversos pedidos de informe presentados por el bloque de concejales de La Libertad Avanza, el concejal de la nueva bancada PRO-Vecinal Darío Ganduglia, presentó una iniciativa para que se reactive la función de las casetas de seguridad en las plazas de la Ciudad. El edil se refirió a las casetas que contaban con vigilancia en distintas plazas y parques por parte de agentes de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), para la vigilancia de los espacios verdes y la prevención del delito e incidentes.
Mientras que también se mete hoy en el Concejo el posible desalojo del club Sociedad de Fomento Polideportivo Gonnet a partir de un proyecto que pide frenar la medida originada por un conflicto judicial que la entidad deportiva barrial mantiene desde 2019 con el ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, en tierras que fueron cedidas irregularmente en la zona de 501 y 141. Allí se propone ratificar el convenio de concesión de uso celebrado en aquella oportunidad para la legítima utilización de ese predio por parte del club y autoriza al Departamento Ejecutivo a garantizar su vigencia y continuidad.
