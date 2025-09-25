Bachelet, rival de un hincha de Estudiantes

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos
Sesiona el Concejo de La Plata con tres temas en agenda: agua, seguridad y clubes
VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias
Choferes de apps convocan a un apagón en La Plata por mejores condiciones laborales
Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido
Insólito ataque contra el basquetbolista platense Lee Aaliya: "Lamentable"
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
El Tren Roca funciona con normalidad pero en el resto de las líneas metropolitanas siguen a media máquina
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este jueves 25 de septiembre
Jimmy Kimmel volvió con un monólogo demoledor y acusó a Trump de querer censurarlo
De oferta en la verdulería: hojas verdes y se espera por las frutillas
Los números de la suerte del jueves 25 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Alak participó de la cena benéfica de Cáritas La Plata por su 70° aniversario
Actividades: literatura, Expo vivero, memoria y juegos de mesa, artes marciales, historia del cine nacional y cena aniversario
El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares
De la mano del veranito financiero, el Banco Central bajó las tasas a 25%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Redacción AP
El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que su país postulará para la Secretaría General de las Naciones Unidas a la expresidenta Michelle Bachelet, a quien describió como “una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global”. En su último discurso ante la ONU, en Nueva York, Boric criticó “el desequilibrio histórico de género en las Naciones Unidas”, en donde “nunca un secretario general ha sido mujer” en sus 80 años de historia.
El diplomático portugués António Guterres dejará la Secretaría General de la ONU en diciembre de 2026. Además de Bachelet, hasta ahora, en América Latina está confirmada la candidatura del argentino y confeso hincha de Estudiantes de La Plata, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
“La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no es solo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo más de la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado”, expresó.
El mandatario, quien concluirá su mandato presidencial el 11 de marzo de 2026, destacó la “firmeza” y “experiencia” de la exmandataria socialista, de 73 años y quien gobernó a Chile en dos ocasiones. Primera mujer presidenta de Chile, Bachelet estuvo al mando del país sudamericano entre 2006 y 2010 y entre 2014 y 2018. Además, fue ministra de Salud (2000-2002) y de Defensa (2002-2004).
En el plano internacional, ejerció como directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU entre 2010 y 2013. Del 2018 al 2022, se desempeñó como alta comisionada del organismo para los derechos humanos.
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
LE PUEDE INTERESAR
La desconfianza en la policía por hechos que deben ser esclarecidos
“Michelle Bachelet ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado. Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer”, matizó Boric.
En su intervención, Boric igualmente abogó por el “diálogo” entre las naciones y el equilibrio regional, al enfatizar el papel de América Latina en un “escenario de tensiones, conflictos prolongados, crisis climática y crisis humanitarias”.
“Este es el tiempo de América Latina y el Caribe”, dijo. “Somos una región sin guerras, con una rica tradición diplomática, forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de Naciones Unidas desde su fundación”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí