Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del CARTONAZO gratis con EL DIA: podés ganar un auto 0km o $20 millones

Opinión |En la ONU

Bachelet, rival de un hincha de Estudiantes

Bachelet, rival de un hincha de Estudiantes

archivo

25 de Septiembre de 2025 | 02:35
Edición impresa

Redacción AP

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que su país postulará para la Secretaría General de las Naciones Unidas a la expresidenta Michelle Bachelet, a quien describió como “una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global”. En su último discurso ante la ONU, en Nueva York, Boric criticó “el desequilibrio histórico de género en las Naciones Unidas”, en donde “nunca un secretario general ha sido mujer” en sus 80 años de historia.

El diplomático portugués António Guterres dejará la Secretaría General de la ONU en diciembre de 2026. Además de Bachelet, hasta ahora, en América Latina está confirmada la candidatura del argentino y confeso hincha de Estudiantes de La Plata, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

“La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no es solo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo más de la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado”, expresó.

El mandatario, quien concluirá su mandato presidencial el 11 de marzo de 2026, destacó la “firmeza” y “experiencia” de la exmandataria socialista, de 73 años y quien gobernó a Chile en dos ocasiones. Primera mujer presidenta de Chile, Bachelet estuvo al mando del país sudamericano entre 2006 y 2010 y entre 2014 y 2018. Además, fue ministra de Salud (2000-2002) y de Defensa (2002-2004).

En el plano internacional, ejerció como directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU entre 2010 y 2013. Del 2018 al 2022, se desempeñó como alta comisionada del organismo para los derechos humanos.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

La desconfianza en la policía por hechos que deben ser esclarecidos

“Michelle Bachelet ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado. Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer”, matizó Boric.

En su intervención, Boric igualmente abogó por el “diálogo” entre las naciones y el equilibrio regional, al enfatizar el papel de América Latina en un “escenario de tensiones, conflictos prolongados, crisis climática y crisis humanitarias”.

“Este es el tiempo de América Latina y el Caribe”, dijo. “Somos una región sin guerras, con una rica tradición diplomática, forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de Naciones Unidas desde su fundación”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Orfila arma el rompecabezas para el sábado

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio

VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias
Últimas noticias de Opinión

La luz que irradian las 28 bibliotecas populares platenses

EE UU, los chacareros y el “bilardismo” libertario para desactivar la crisis

La desconfianza en la policía por hechos que deben ser esclarecidos

La importancia del Canal de Magdalena en el desarrollo nacional
Deportes
Insólito ataque contra el basquetbolista platense Lee Aaliya: "Lamentable"
Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido
Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Hace 16 años que no llega a semifinales
Información General
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando
La OMS negó vínculo entre paracetamol y autismo
Alertan por la creciente acidificación de los océanos
El Gobierno pide conciliación obligatoria por el conflicto en Trenes Argentinos
Otro falso fin del mundo: ¿por qué se viralizó la búsqueda de "rapto" en Google?
Policiales
VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias
Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram
Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio
En La Plata y en el país marcharon por justicia
Audiencia en La Plata por el jury a Makintach
Espectáculos
Sangrienta marcha hacia ningún lugar
El regreso de Paul Thomas Anderson, ciencia ficción, “Hamilton” y más BTS
De Roma a París: el mundo llora a Cardinale
Se viene el FICPBA Más de 200 películas y mucho cine de la Región, gratis
“Belén”, la elegida argentina para pelear por el Oscar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla