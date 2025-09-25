La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata desde el espacio: ¡escuchala!

El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local
El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local
Misterioso mensaje de la hermana de Lara en Instagram: "Tiros" y "Yo también la perdí"
El Gobierno aclaró que "retenciones 0" sigue para la carne: la reacción del campo
"Ciclogénesis" y "ciclón bomba", ¿nuevos fenómenos o la tormenta de siempre? La explicación de una experta de La Plata
Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata
Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN
Desgarrador mensaje de Daniela Celis por Thiago Medina: "Estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá"
Jueves sin agua en La Plata: a qué zonas afectan las reparaciones del Acueducto Norte
Más de 170 docentes de una secundaria temen perder su trabajo: "Estamos como en la Técnica 8 de La Plata"
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize
Insólito ataque contra el basquetbolista platense Lee Aaliya: "Lamentable"
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs
"Quedó abajo de la camioneta": fuerte choque entre una camioneta y una moto en La Plata
Día del Empleado de Comercio: cuándo es feriado, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
ANSES aumenta jubilaciones y asignaciones familiares en octubre 2025: los nuevos montos y sigue el bono
El Tren Roca, de corta normalidad a jueves complicado: otra vez, funcionando a 30 km/h
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Está condenado: Sarkozy y 50 millones de razones para estar tras las rejas
En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
Denuncian que en una escuela de La Plata se desperdicia comida y hay falta de inclusión en los comedores
ARCA: por qué eliminó la factura "M" y por cuál la reemplazó
Costa Atlántica: se difundieron los precios de alquiler para la temporada de verano 2026
La minoría termina la Secundaria en tiempo y forma: repitencia y nivel en picada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense (NASA) publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en español que muestra una imagen satelital del Río de la Plata, conectado al océano Atlántico, que puede ser “escuchada” a través de una melodía.
Se trata de una imagen obtenida con el satélite Aqua del portal NASA Earthdata en 2015, a la cual se le aplicó un complejo sistema para traducir los colores del océano en notas musicales.
En el video se puede observar la progresión de una melodía que parte desde un color del agua verdoso y marrón hacia el azul profundo del mar. La música es suave, como una guitarra y más adelante un piano, que ejecuta las notas coincidentes con la composición de los colores del agua.
Desde la NASA explicaron que “la música se creó al traducir matemáticamente datos ocultos del color del océano. ¡Cada nota representa datos reales!”.
Cada instrumento resalta un color diferente de la luz reflejada desde la superficie marina, y los patrones armoniosos corresponden a variaciones naturales que permiten a los científicos desentrañar la composición oceánica desde el espacio.
El proyecto “Sonidos de los océanos” fue desarrollado por el antiguo científico de la NASA, Ryan Vandemeulen, y por su hermano Jon, quien es programador. Ryan declaró que: “El objetivo es brindar una experiencia inmersiva en imágenes del océano, algo que los científicos del centro espacial Goddard estudian todos los días como parte de sus esfuerzos por comprender las complejidades de un enorme y vital ecosistema”.
LE PUEDE INTERESAR
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando
LE PUEDE INTERESAR
La OMS negó vínculo entre paracetamol y autismo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí