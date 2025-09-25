Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
En un operativo de gran envergadura realizado por oficiales de la Comisaría Tercera de Los Hornos, la Policía logró desbaratar a una peligrosa banda delictiva acusada de cometer al menos una docena de robos bajo la modalidad entradera en distintas zonas de La Plata.
El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la zona de 62 entre 166 y 167, utilizada como “aguantadero” por los delincuentes, desde donde partían para concretar los hechos durante la madrugada. Tras varias semanas de tareas investigativas y vigilancias encubiertas, efectivos de distintas comisarías del distrito lograron identificar a los sospechosos y montar un operativo cerrojo que culminó con la aprehensión de cinco hombres.
En el momento de la detención, uno de los integrantes de la banda intentó esgrimir un arma de fuego contra el personal policial, lo que derivó en disparos intimidatorios y una breve persecución. Finalmente, los sujetos fueron reducidos y trasladados a sede policial.
Durante el allanamiento en la vivienda se secuestró un impresionante arsenal: armas de fuego de distintos calibres, escopetas, municiones, chalecos antibalas, pasamontañas, guantes y alrededor de cien “miguelitos” de fabricación casera, utilizados para obstaculizar persecuciones policiales.
Además, se incautaron diez automóviles y una motocicleta, varios de ellos con pedido de secuestro por robo, junto con gran cantidad de chapas patentes, herramientas empleadas para violentar rejas, teléfonos celulares, joyas, relojes y otros elementos vinculados a los ilícitos.
De acuerdo a la investigación, la organización sería responsable de al menos doce entraderas ocurridas entre mayo y septiembre de este año, con víctimas de distintos barrios de La Plata, entre ellos San Carlos, Altos de San Lorenzo, Olmos y el Casco Urbano.
Por último, interviene en la causa la UFI N°15 y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial La Plata, que avalaron los allanamientos y el secuestro de los elementos. Los detenidos quedaron imputados por robos agravados reiterados, mientras la investigación continúa para determinar si existen más integrantes involucrados.
