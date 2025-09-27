En un partido durísimo Los Pumas le presentan batalla a los Springboks

Los Pumas juegan contra Sudáfrica, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Rugby Championship, la competición que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.

El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Kings Park de la ciudad de Durban.

La selección argentina, que es dirigida por Felipe Contepomi, marcha última en el actual certamen, aunque en caso de ganar con punto bonus alcanzará al puntero, que es Nueva Zelanda.