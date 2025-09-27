Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

En un partido durísimo Los Pumas le presentan batalla a los Springboks

Al cabo del primer tiempo, los bicampeones del mundo se imponen en su casa por 25 a 23

En un partido durísimo Los Pumas le presentan batalla a los Springboks
27 de Septiembre de 2025 | 13:05

Escuchar esta nota

Los Pumas juegan contra Sudáfrica, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Rugby Championship, la competición que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.

El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Kings Park de la ciudad de Durban.

La selección argentina, que es dirigida por Felipe Contepomi, marcha última en el actual certamen, aunque en caso de ganar con punto bonus alcanzará al puntero, que es Nueva Zelanda.

El Lobo, con necesidad de sumar, recibe esta tarde en el Bosque al Central de Di María

El Atlético de Julián recibe al Real de Mastantuono en el derby de Madrid
