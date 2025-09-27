Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

“Pequeño J”: se conoció la imagen del narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años y conocido como “Pequeño J”, fue identificado como el presunto autor intelectual del brutal homicidio.

“Pequeño J”: se conoció la imagen del narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela
27 de Septiembre de 2025 | 08:23

La investigación sobre el triple femicidio de Florencio Varela avanzó de manera significativa tras la identificación del presunto autor intelectual, conocido como “Pequeño J”. Las autoridades confirmaron que se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano de 20 años, señalado como el líder narco responsable de haber ordenado el asesinato múltiple.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmaron que a partir de una serie de allanamientos, se detectó que el narco peruano intentaría salir del país. Por tal motivo, se estableció un pedido de captura internacional y difundió su imagen.

Durante la madrugada del sábado, efectivos policiales llevaron a cabo una serie de allanamientos para dar con el presunto narco que habría ordenado la tortura y asesinato de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Uno de los operativos tuvo lugar en Florencio Varela y desde el ministerio de Seguridad se decidió dar a conocer la imagen de “Pequeño J” debido a los indicios encontrados en torno a una posible fuga fuera del país.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que “Pequeño J” contrató sicarios para ejecutar un crimen premeditado, motivado por el supuesto robo de dinero y cocaína. Además, las fuentes aseguran que el líder narco habría organizado la transmisión en vivo del asesinato a través de un grupo cerrado en redes sociales, con el objetivo de enviar un mensaje contundente mediante las muertes. “Dejó un claro mensaje con las muertes”, señalaron las fuentes policiales.

​En este sentido, las tareas de inteligencia y seguimiento han determinado que el sospechoso tiene intenciones de fugarse del país, por lo que se ha emitido una alerta a todas las fuerzas de seguridad, puestos fronterizos y aeropuertos.

"​Se solicita la máxima colaboración de la ciudadanía. En caso de contar con información que pueda conducir a su paradero", expresaron desde el Ministerio.

 

 

