Una pareja se juntó a cenar en City Bell pero el encuentro terminó teñido de sangre: gritos, insultos y puntazo

Un violento episodio de violencia tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en City Bell, donde un hombre resultó herido tras ser atacado por su pareja dentro de una vivienda.

Todo ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, cuando una señal de pánico ingresó al sistema de monitoreo de alarmas y personal de seguridad acudió a un domicilio ubicado en la calle 135 entre 469 y 470.

Al llegar, los efectivos se encontraron con una situación de violencia en curso. Según trascendió, la pareja había compartido una cena y bebidas en el domicilio. En determinado momento, mientras el hombre descansaba en una habitación, la mujer comenzó a gritarle, insultarlo y posteriormente lo atacó con golpes de puño.

La agresión escaló cuando la mujer tomó un cuchillo de cocina y le provocó una profunda herida en la muñeca izquierda a la víctima. El hombre intentó defenderse, pero no radicó denuncia formal contra su pareja.

Tras la intervención policial, la mujer fue trasladada a su domicilio de origen en Berazategui, mientras que el hombre, residente de City Bell, optó por trasladarse por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica, ya que la ambulancia nunca arribó al lugar.

Por último, el operativo estuvo a cargo del sistema de monitoreo de alarmas y del Comando de Patrullas, que logró controlar la situación sin que se produjeran nuevas agresiones.