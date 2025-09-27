Una pareja se juntó a cenar en City Bell pero el encuentro terminó teñido de sangre: gritos, insultos y puntazo

Estados alterados por el dólar: Caputo dijo que "no hay cepo", le respondió al campo y confirmó la compra de 1400 millones
Estados alterados por el dólar: Caputo dijo que "no hay cepo", le respondió al campo y confirmó la compra de 1400 millones
“Pequeño J”: se conoció la imagen del narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Comercios rechazan nuevas listas de precios con subas de 9% y reclaman que se acomoden a la baja del dólar
La tormenta va aflojando y así seguirá el tiempo este sábado en La Plata
La trastienda del salvataje de EEUU y la jugada de la soja, las vías de reoxigenación para el "round" de octubre
Ataque en City Bell: una mujer hirió a su pareja con un cuchillo tras una discusión
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este sábado 27 de septiembre
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
La agenda deportiva de este sábado: fútbol y rugby a rolete, automovilismo y más
¡Imposible aburrirse este sábado en La Plata! Toda la agenda cultural
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un violento episodio de violencia tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en City Bell, donde un hombre resultó herido tras ser atacado por su pareja dentro de una vivienda.
Todo ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, cuando una señal de pánico ingresó al sistema de monitoreo de alarmas y personal de seguridad acudió a un domicilio ubicado en la calle 135 entre 469 y 470.
Al llegar, los efectivos se encontraron con una situación de violencia en curso. Según trascendió, la pareja había compartido una cena y bebidas en el domicilio. En determinado momento, mientras el hombre descansaba en una habitación, la mujer comenzó a gritarle, insultarlo y posteriormente lo atacó con golpes de puño.
La agresión escaló cuando la mujer tomó un cuchillo de cocina y le provocó una profunda herida en la muñeca izquierda a la víctima. El hombre intentó defenderse, pero no radicó denuncia formal contra su pareja.
Tras la intervención policial, la mujer fue trasladada a su domicilio de origen en Berazategui, mientras que el hombre, residente de City Bell, optó por trasladarse por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica, ya que la ambulancia nunca arribó al lugar.
Por último, el operativo estuvo a cargo del sistema de monitoreo de alarmas y del Comando de Patrullas, que logró controlar la situación sin que se produjeran nuevas agresiones.
LE PUEDE INTERESAR
“Pequeño J”: se conoció la imagen del narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí