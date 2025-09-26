Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
El gobernador bonaerense negó haber estado de compras en Estados Unidos y acusó al Presidente de promover “la industria de la mentira"
El gobernador Axel Kicillof salió este viernes a desmentir una foto que lo mostraba supuestamente en un local de Apple en Nueva York. La imagen, que se viralizó en redes sociales y fue impulsada por cuentas libertarias y medios afines al oficialismo, generó un fuerte cruce político con el presidente Javier Milei.
“Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa: no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a Estados Unidos”, escribió Kicillof en su cuenta de X (ex Twitter), al rechazar la versión.
Crítica directa al acuerdo con Trump
En el mismo mensaje, el mandatario provincial apuntó contra Milei por el acuerdo económico alcanzado con el expresidente estadounidense Donald Trump, durante la visita del jefe de Estado a Nueva York.
“La imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia. Pónganse de una vez a gobernar en favor de Argentina”, sostuvo, y acompañó su publicación con un montaje comparativo: de un lado, la foto real de Milei con Trump y la carpeta de obsequio marcada como “Verdadero”; del otro, la imagen adulterada de Kicillof en un Apple Store, con el sello “Falso”.
Cómo circuló la imagen
La foto se difundió inicialmente desde el portal La Derecha Diario, que escribió: “NO FALLA: El gobernador comunista Axel Kicillof fue visto comprando el iPhone 17 Pro Max en un Apple Store de Nueva York, en medio de las protestas por el triple asesinato de las jóvenes de La Matanza”.
En paralelo, cuentas de trolls oficialistas la impulsaron masivamente. “Sería una lástima que se difunda por todos lados esta foto de Kicillof comprando en el Apple de New York, no?”, ironizó el usuario @TommyShelby_30.
La viralización motivó a otros usuarios a analizar la veracidad de la imagen. Algunos señalaron incongruencias en la decoración del local, en el mobiliario y hasta en la mano de la vendedora, lo que reforzó la hipótesis de un montaje generado con inteligencia artificial.
De Nueva York a la desmentida
Kicillof había viajado a Estados Unidos para participar del foro “Democracia siempre”, realizado en homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, fallecido el 13 de mayo pasado. Tras su regreso a la Argentina, utilizó sus redes para refutar la versión y cuestionar al Gobierno nacional.
Reacciones opositoras
La desmentida no frenó las críticas de dirigentes de La Libertad Avanza. El diputado bonaerense Agustín Romo, presidente del bloque libertario en la Legislatura provincial, respondió: “Tu gobierno dejó al 70% de los chicos menores de 14 años debajo de la línea de pobreza. Vos no podés hablar de gobernar en favor de la Argentina”.
En la misma línea, el troll @TommyShelby_30 compartió una nueva imagen con la silueta de la Provincia pintada de negro y el rostro de Kicillof con las manos ensangrentadas, acompañada de un mensaje: “Pelotudeando en USA mientras muere la totalidad de la provincia en manos de narcos y chorros”.
