Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

Balearon a una joven de 22 años en La Plata: buscan al agresor

Balearon a una joven de 22 años en La Plata: buscan al agresor
26 de Septiembre de 2025 | 16:21

Escuchar esta nota

Un violento episodio se registró en las últimas horas en City Bell, donde una joven de 22 años resultó herida de arma de fuego y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet.

La víctima, se informó oficialmente, ingresó al centro de salud con una lesión en el hombro izquierdo, con orificio de entrada pero sin salida. Según informaron fuentes médicas, la joven se encuentra estable y fuera de peligro, aunque al momento de la atención estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

De acuerdo al parte policial, el ataque habría sido perpetrado por un sujeto conocido como “Cunca”, con quien la víctima mantenía conflictos de vieja data.

El hecho ocurrió en la intersección de 472 y 7 Bis, y tomó intervención la Comisaría Décima de City Bell junto con la UFI N° 15 del Departamento Judicial La Plata. El fiscal en turno dispuso las diligencias de rigor y ordenó a los grupos operativos profundizar las investigaciones para dar con el responsable.

Mientras tanto, la joven permanece bajo observación en el hospital, y los investigadores intentan reconstruir las circunstancias exactas de la agresión.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

