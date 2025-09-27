Boca va a Varela: visita a Defensa para seguir prendido

Desde las 19, Boca visita a Defensa y Justicia por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El árbitro va a ser Jorge Baliño y la televisación va a estar a cargo de TNT Sports Premium. El Xeneize quiere seguir firme en los puestos de playoffs y la Tabla Anual, luego del sorpresivo empate ante Central Córdoba como local. No está confirmada la presencia de Miguel Russo en el banco, pese a recibir el alta.

Fue una semana particular para Boca, ya que no contó con la presencia de su entrenador por problemas de salud. Russo pudo estar en un solo entrenamiento de la semana, ya que luego fue internado por problemas de salud en el Instituto Fleni.

El miércoles, el experimentado director técnico de 69 años asistió al sanatorio a realizarse estudios de rutina y los médicos detectaron que estaba deshidratado y con algunos valores altos de bilirrubina, situación que motivó que quedara en observación.

Ayer, para su suerte, recibió el alta y se fue a la casa, por lo que su presencia hoy está en duda. Todo parece indicar que Claudio Úbeda va a estar a cargo del plantel en el duro escollo que va a tener el Xeneize en Florencio Varela.

Con el correr de las horas, se va a saber si Russo va a decir presente o no, más allá de las recomendaciones médicas para que haga reposo. Sin embargo, para el DT es muy difícil estar lejos del equipo, por lo que no sorprendería que esté sentado en el banco.

En lo que respecta a lo futbolístico, va a haber una sola modificación con respecto a la igualdad ante el Ferroviario: el ingreso de Alan Velasco por Carlos Palacios. El chileno sintió una molestia muscular en la semana, por lo que se confirmó que sufrió un desgarro y que estará dos semanas como mínimo afuera de las canchas.

Después va a ser la misma base que igualó con Central Córdoba, ya que Agustín Marchesín fue respaldado pese a su mal encuentro en La Bombonera.

Para el Xeneize es un duelo vital de cara a sus aspiraciones de empezar a asegurar un lugar en los playoffs y también para seguir firme en los puestos de Libertadores por Tabla Anual.

Enfrente llega un Halcón golpeado y con un Mariano Soso bajo la lupa. Arrastra dos derrota en fila y además ganó dos de los últimos siete duelos que disputó. Más allá de esta situación, se mantiene en la pelea para ingresar en los playoffs. En lo que respecta al equipo, no está confirmado, pero se estima que sería uno similar al que cayó con Estudiantes como visitante.

concentrados

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Frank Fabra.

Volantes: Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Agustín Martegani.

Delanteros: Alan Velasco, Lucas Janson, Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Milton Giménez.