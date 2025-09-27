Estados alterados por el dólar: Caputo dijo que "no hay cepo", le respondió al campo y confirmó la compra de 1400 millones
Estados alterados por el dólar: Caputo dijo que "no hay cepo", le respondió al campo y confirmó la compra de 1400 millones
“Pequeño J”: se conoció la imagen del narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela
Una pareja se juntó a cenar en City Bell pero el encuentro terminó teñido de sangre: gritos, insultos y puntazo
Comercios rechazan nuevas listas de precios con subas de 9% y reclaman que se acomoden a la baja del dólar
Afloja la lluvia en La Plata pero llegan las ráfagas de viento: así sigue el tiempo este finde
La trastienda del salvataje de EEUU y la jugada de la soja, las vías de reoxigenación para el "round" de octubre
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
Mauro Icardi no recibió a la China Suárez en Estambul y causó sorpresa: dónde estaba y qué hacía
Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
La Unidad 9 de La Plata realizó un simulacro de incendio junto a Bomberos de Villa Elvira
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este sábado 27 de septiembre
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
La agenda deportiva de este sábado: fútbol y rugby a rolete, automovilismo y más
¡Imposible aburrirse este sábado en La Plata! Toda la agenda cultural
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Con la finalidad de capacitar al personal penitenciario y a las personas privadas de libertad ante posibles situaciones de emergencias se realizó este viernes a la tarde un simulacro de incendio en un pabellón de una cárcel de La Plata.
La práctica se desarrolló en el Pabellón 16 B de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con la colaboración de personal del Cuartel de Bomberos de Villa Elvira.
Se trató del segundo simulacro anual de evacuación y prevención contra incendios y en esta ocasión participaron 103 personas privadas de libertad, la Brigada Penitenciaria contra Incendios, personal médico y los agentes de guardia.
A las 17.25 comenzó el simulacro con el inicio de un foco ígneo en una celda del Pabellón 16 B y de inmediato, en tiempo real, se dio el alerta a los Bomberos de Villa Elvira y se inició la evacuación de todos los habitantes del sector.
Los internos fueron conducidos en orden y de manera celera al patio con la custodia de una veintena de agentes penitenciarios. En menos de tres minutos arribaron los bomberos y con asistencia de la Brigrada Penitenciaria se efectuaron las conexiones de las mangueras para sofocar el fuego.
Cabe destacar que durante el simulacro se dio uso efectivo a la red de incendio, con despliegue de mangueras, acoples, lanzas, máscaras y equipos estructurales completos, garantizando la correcta aplicación de los protocolos establecidos.
LE PUEDE INTERESAR
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
LE PUEDE INTERESAR
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este sábado 27 de septiembre
El procedimiento apuntó a capacitar al personal y a desarrollar prácticas que permitan enfrentar, con eficacia, situaciones reales de emergencia. A su vez, permitió articular la organización, comunicación y coordinación entre los distintos sectores de la cárcel a fin de optimizar los tiempos ante posibles hechos adversos.
Participaron activamente en el procedimiento, desempeñando los roles asignados, las Secciones Guardia de Seguridad Exterior, Asistencia y Tratamiento, Sanidad, Brigada Penitenciaria Contra Incendios, Grupos GIE y Grupo Canes.
La actividad fue observada por el Jefe del SPB, Xavier Areses, el Subdirector General de Seguridad, Saúl Rojas, el Jefe del Complejo Penitenciario La Plata, Pabo Oberti y el director de la Unidad 9, Cristian Marchesi, entre otras autoridades.
Cabe mencionar que todas las dependencias del SPB cuentan con Brigadas Penitenciarias Contra Incendios (BPCI) especializadas en el combate del fuego y quienes componen esos grupos reciben dos cursos intensivos de capacitación, en dos niveles, más allá de las actualizaciones permanentes.
En tanto, obligatoriamente, cada Unidad Penitenciaria debe realizar al menos dos simulacros de evacuación al año, según lo estipulado en el Anexo III del Manual Institucional de Lucha contra Incendios y el Memorando N° 110/19.
Estas acciones son de vital importancia para los internos y para el personal penitenciario, por lo que desde el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Juan Martín Mena, promueven y acompañan estas iniciativas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí