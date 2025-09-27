Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

La Unidad 9 de La Plata realizó un simulacro de incendio junto a Bomberos de Villa Elvira

La Unidad 9 de La Plata realizó un simulacro de incendio junto a Bomberos de Villa Elvira
27 de Septiembre de 2025 | 10:46

Escuchar esta nota

Con la finalidad de capacitar al personal penitenciario y a las personas privadas de libertad ante posibles situaciones de emergencias se realizó este viernes a la tarde un simulacro de incendio en un pabellón de una cárcel de La Plata.

La práctica se desarrolló en el Pabellón 16 B de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con la colaboración de personal del Cuartel de Bomberos de Villa Elvira.
Se trató del segundo simulacro anual de evacuación y prevención contra incendios y en esta ocasión participaron 103 personas privadas de libertad, la Brigada Penitenciaria contra Incendios, personal médico y los agentes de guardia.

A las 17.25 comenzó el simulacro con el inicio de un foco ígneo en una celda del Pabellón 16 B y de inmediato, en tiempo real, se dio el alerta a los Bomberos de Villa Elvira y se inició la evacuación de todos los habitantes del sector.

Los internos fueron conducidos en orden y de manera celera al patio con la custodia de una veintena de agentes penitenciarios. En menos de tres minutos arribaron los bomberos y con asistencia de la Brigrada Penitenciaria se efectuaron las conexiones de las mangueras para sofocar el fuego.

Cabe destacar que durante el simulacro se dio uso efectivo a la red de incendio, con despliegue de mangueras, acoples, lanzas, máscaras y equipos estructurales completos, garantizando la correcta aplicación de los protocolos establecidos.

LE PUEDE INTERESAR

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este sábado 27 de septiembre

El procedimiento apuntó a capacitar al personal y a desarrollar prácticas que permitan enfrentar, con eficacia, situaciones reales de emergencia. A su vez, permitió articular la organización, comunicación y coordinación entre los distintos sectores de la cárcel a fin de optimizar los tiempos ante posibles hechos adversos. 

Participaron activamente en el procedimiento, desempeñando los roles asignados, las Secciones Guardia de Seguridad Exterior, Asistencia y Tratamiento, Sanidad, Brigada Penitenciaria Contra Incendios, Grupos GIE y Grupo Canes.

La actividad fue observada por el Jefe del SPB, Xavier Areses, el Subdirector General de Seguridad, Saúl Rojas, el Jefe del Complejo Penitenciario La Plata, Pabo Oberti y el director de la Unidad 9, Cristian Marchesi, entre otras autoridades.

Cabe mencionar que todas las dependencias del SPB cuentan con Brigadas Penitenciarias Contra Incendios (BPCI) especializadas en el combate del fuego y quienes componen esos grupos reciben dos cursos intensivos de capacitación, en dos niveles, más allá de las actualizaciones permanentes.

En tanto, obligatoriamente, cada Unidad Penitenciaria debe realizar al menos dos simulacros de evacuación al año, según lo estipulado en el Anexo III del Manual Institucional de Lucha contra Incendios y el Memorando N° 110/19.

Estas acciones son de vital importancia para los internos y para el personal penitenciario, por lo que desde el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Juan Martín Mena, promueven y acompañan estas iniciativas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estados alterados por el dólar: Caputo dijo que "no hay cepo", le respondió al campo y confirmó la compra de 1400 millones

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Afloja la lluvia en La Plata pero llegan las ráfagas de viento: así sigue el tiempo este finde

El campo, en alerta: la baja fugaz de retenciones benefició a exportadoras y abrió un frente político para Milei

La agenda deportiva de este sábado: fútbol y rugby a rolete, automovilismo y más

Boca va a Varela: visita a Defensa para seguir prendido

Los Tilos por el golpe; Albatros por el ascenso

Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este sábado 27 de septiembre
+ Leidas

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales

Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV

Afloja la lluvia en La Plata pero llegan las ráfagas de viento: así sigue el tiempo este finde

Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei

María Jesús Lupi

Otro paso hacia el cepo: limitan la compra de dólares

Triple femicidio narco Buscan a la mano derecha de “Pequeño J”

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia
Últimas noticias de La Ciudad

Afloja la lluvia en La Plata pero llegan las ráfagas de viento: así sigue el tiempo este finde

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este sábado 27 de septiembre

Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Deportes
La agenda deportiva de este sábado: fútbol y rugby a rolete, automovilismo y más
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
Estudiantes: el consuelo de sentirse un equipo bien copero
Boca va a Varela: visita a Defensa para seguir prendido
River, sin Enzo para el duelo clave con Riestra
Espectáculos
Mauro Icardi no recibió a la China Suárez en Estambul y causó sorpresa: dónde estaba y qué hacía
No descansa en paz: el oscuro entramado de la familia de Natacha
“Es muy grave lo que hicieron”: Milone, furiosa tras su cruce con la prensa
Confesión sorpresa: Marcelo Polino se animó a revelar su último contacto íntimo
Lawrence vs. EE. UU.: “Los políticos mienten, no hay empatía”
Policiales
Una pareja se juntó a cenar en City Bell pero el encuentro terminó teñido de sangre: gritos, insultos y puntazo
“Pequeño J”: se conoció la imagen del narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela
City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia
Triple femicidio narco Buscan a la mano derecha de “Pequeño J”
Cae un empleado del SPB por abusos a sus sobrinas
Información General
Evolución humana: un fósil pone en duda la historia
Restos de un cohete espacial cayeron en un campo
Una nueva exploración de cañones submarinos
Los números de la suerte del sábado de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla