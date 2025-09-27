Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |En un viaje tripulado luego de 53 años

De nuestra ciudad a sobrevolar la Luna

Un satélite desarrollado por la UNLP y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales será parte de una misión de la NASA

De nuestra ciudad a sobrevolar la Luna

El micro satélite se desarrolló en un laboratorio platense / unlp

27 de Septiembre de 2025 | 03:26
Edición impresa

Ingenieros y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) finalizaron con éxito la integración del microsatélite argentino ATENEA, un desarrollo clave que será parte de la histórica misión Artemis II de la NASA, que marcará el regreso de misiones tripuladas a la órbita lunar desde 1972.

Integrantes de la UNLP, junto a profesionales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), viajaron a Estados Unidos para la entrega del CubeSat 12U. Su lanzamiento está previsto entre febrero y abril de 2026.

ATENEA (Sistema de Alta REvisita - SARE, CONAE) es una misión de demostración tecnológica que busca validar tecnologías críticas, como la medición y recopilación de información de la radiación en órbitas altas, la recolección de datos GNSS y la validación de un enlace de comunicación de largo alcance.

El desarrollo del satélite se realizó en salas limpias de la Facultad y en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) de Córdoba, donde superó exitosamente las pruebas de vibraciones y radio frecuencias.

Los equipos del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) y de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) de la UNLP tuvieron a su cargo la ingeniería de sistemas, parte de la estructura, el control térmico, la computadora de a bordo (OBC), el receptor GNSS, y el subsistema de comunicaciones.

El ingeniero Joaquín Brohme, coordinador del proyecto, viajó a EE.UU. junto a la estudiante Aldana Guilera para integrar el satélite a la cápsula Orión, la nave que llevará a cuatro astronautas en un viaje lunar de diez días. El equipo platense está compuesto por más de una decena de ingenieros y estudiantes, se informó desde la Universidad.

LE PUEDE INTERESAR

En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor

LE PUEDE INTERESAR

El fin de semana arranca con lluvia y tormenta

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El SMN activó el alerta amarillo en La Plata y se esperan fuertes chaparrones

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

Viral | "Poroto", el carpincho al que todos aprecian en Punta Lara

Detuvieron en Bolivia a otro de los implicados en el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos

Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
+ Leidas

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei

Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV

La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde

El campo, en alerta: la baja fugaz de retenciones benefició a exportadoras y abrió un frente político para Milei

Donald Trump anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a medicamentos

Benjamin Netanyahu: “Israel debe terminar el trabajo contra Hamás”

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Últimas noticias de La Ciudad

Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales

La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube

En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Espectáculos
No descansa en paz: el oscuro entramado de la familia de Natacha
“Es muy grave lo que hicieron”: Milone, furiosa tras su cruce con la prensa
Confesión sorpresa: Marcelo Polino se animó a revelar su último contacto íntimo
Lawrence vs. EE. UU.: “Los políticos mienten, no hay empatía”
Entre Argentina y Uruguay llega lo nuevo de Tenconi Blanco
Policiales
City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia
Triple femicidio narco Buscan a la mano derecha de “Pequeño J”
Cae un empleado del SPB por abusos a sus sobrinas
Intentó asesinar a su pareja y fue condenado
Fentanilo mortal: Furfaro ordenó borrar pruebas
Deportes
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
Estudiantes: el consuelo de sentirse un equipo bien copero
Boca va a Varela: visita a Defensa para seguir prendido
River, sin Enzo para el duelo clave con Riestra
La furia de Gorosito con la U. de Chile
Información General
Evolución humana: un fósil pone en duda la historia
Restos de un cohete espacial cayeron en un campo
Una nueva exploración de cañones submarinos
Los números de la suerte del sábado de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla