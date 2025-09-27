De nuestra ciudad a sobrevolar la Luna

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un satélite desarrollado por la UNLP y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales será parte de una misión de la NASA
Ingenieros y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) finalizaron con éxito la integración del microsatélite argentino ATENEA, un desarrollo clave que será parte de la histórica misión Artemis II de la NASA, que marcará el regreso de misiones tripuladas a la órbita lunar desde 1972.
Integrantes de la UNLP, junto a profesionales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), viajaron a Estados Unidos para la entrega del CubeSat 12U. Su lanzamiento está previsto entre febrero y abril de 2026.
ATENEA (Sistema de Alta REvisita - SARE, CONAE) es una misión de demostración tecnológica que busca validar tecnologías críticas, como la medición y recopilación de información de la radiación en órbitas altas, la recolección de datos GNSS y la validación de un enlace de comunicación de largo alcance.
El desarrollo del satélite se realizó en salas limpias de la Facultad y en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) de Córdoba, donde superó exitosamente las pruebas de vibraciones y radio frecuencias.
Los equipos del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) y de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) de la UNLP tuvieron a su cargo la ingeniería de sistemas, parte de la estructura, el control térmico, la computadora de a bordo (OBC), el receptor GNSS, y el subsistema de comunicaciones.
El ingeniero Joaquín Brohme, coordinador del proyecto, viajó a EE.UU. junto a la estudiante Aldana Guilera para integrar el satélite a la cápsula Orión, la nave que llevará a cuatro astronautas en un viaje lunar de diez días. El equipo platense está compuesto por más de una decena de ingenieros y estudiantes, se informó desde la Universidad.
LE PUEDE INTERESAR
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
LE PUEDE INTERESAR
El fin de semana arranca con lluvia y tormenta
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí