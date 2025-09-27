De nuestra ciudad a sobrevolar la Luna

Ingenieros y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) finalizaron con éxito la integración del microsatélite argentino ATENEA, un desarrollo clave que será parte de la histórica misión Artemis II de la NASA, que marcará el regreso de misiones tripuladas a la órbita lunar desde 1972.

Integrantes de la UNLP, junto a profesionales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), viajaron a Estados Unidos para la entrega del CubeSat 12U. Su lanzamiento está previsto entre febrero y abril de 2026.

ATENEA (Sistema de Alta REvisita - SARE, CONAE) es una misión de demostración tecnológica que busca validar tecnologías críticas, como la medición y recopilación de información de la radiación en órbitas altas, la recolección de datos GNSS y la validación de un enlace de comunicación de largo alcance.

El desarrollo del satélite se realizó en salas limpias de la Facultad y en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) de Córdoba, donde superó exitosamente las pruebas de vibraciones y radio frecuencias.

Los equipos del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) y de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) de la UNLP tuvieron a su cargo la ingeniería de sistemas, parte de la estructura, el control térmico, la computadora de a bordo (OBC), el receptor GNSS, y el subsistema de comunicaciones.

El ingeniero Joaquín Brohme, coordinador del proyecto, viajó a EE.UU. junto a la estudiante Aldana Guilera para integrar el satélite a la cápsula Orión, la nave que llevará a cuatro astronautas en un viaje lunar de diez días. El equipo platense está compuesto por más de una decena de ingenieros y estudiantes, se informó desde la Universidad.