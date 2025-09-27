Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Mauro Icardi no recibió a la China Suárez en Estambul y causó sorpresa: dónde estaba y qué hacía

La China Suárez retomó su rutina en Turquía junto a su hija Rufina, después de unos días intensos en la Argentina. Sin embargo, al llegar a su mansión en Estambul, Mauro Icardi brilló por su ausencia.

Mauro Icardi no recibió a la China Suárez en Estambul y causó sorpresa: dónde estaba y qué hacía
27 de Septiembre de 2025 | 10:14

Escuchar esta nota

La China Suárez ya arribó a Turquía junto a su hija, Rufina Cabré, pero el esperado reencuentro con Mauro Icardi tuvo que esperar hasta la noche, ya que el futbolista no se encontraba en su casa. ¿Dónde estaba?

Tras un largo viaje de 17 horas, durante el cual, según contó la pequeña en un divertido video con su mamá, “durmieron 12 horas”, uno esperaría que lo más gratificante fuera reencontrarse con la pareja.

No obstante, eso no fue posible, ya que Icardi estaba cumpliendo con sus compromisos deportivos y ayudando al Galatasaray a obtener la victoria por la mínima ante Alanyaspor en la séptima jornada de la Superliga Turca. De hecho, la propia actriz, orgullosa, compartió una historia resaltando con un emoji la actuación de Mauro en el reñido encuentro.

Sin embargo, al final siempre hay recompensa. Más allá del gol convertido, horas después, la China se mostró feliz desde la cama junto a su pareja, acompañando la imagen en blanco y negro con un emotivo mensaje que reflejaba cuánto lo había extrañado: “Mi lugar seguro”.

Las fotos del festejo de gol de Mauro Icardi

Luego de marcar el gol que le dio la victoria al Galatasaray, Mauro Icardi llenó su feed de Instagram con imágenes del encuentro, mostrando su alegría y satisfacción por el desempeño del equipo.

La emoción tiene un valor aún mayor, ya que el delantero había atravesado una grave lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante nueve meses. Este regreso triunfal no solo reafirma su capacidad como jugador, sino que también simboliza su recuperación física y mental tras un período de esfuerzo y rehabilitación intensa. También, teniendo en cuenta los conflictos con Wanda Nara.

Entre las publicaciones, Icardi compartió momentos del partido, la celebración con uno de sus compañeros y el entusiasmo por volver a estar en el campo, dejando claro que la espera valió la pena.

