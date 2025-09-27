27 de Septiembre de 2025 | 03:49 Edición impresa

Hoy

MÚSICA

La hora española.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464.

Leti Carelli, Mato Ruiz y Gastón Nakazato.– A las 21 en Casa Marma, calle 69 n°1110 entre 17 y 18. En el marco del ciclo itinerante Aire Canción.

El Bolerón.– A las 21 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526. Se presentan: Monteadentro, Sindicato Argentino de Boleros y La Puta Ama DJ. Invitados: Abril Olivera y Coloco + Fraxu.

Hijo Único y sus Hermanos.– A las 21 en Casa Suiza, calle 2 entre 44 y 45.

Bella.– A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Festival Folklórico “La Cincha”.– A las 20 en Estadio Atenas, avenida 13 entre 58 y 59. Se presentan: La Cincha, Ballet Rezabaile, Ballet Cimarrón, Sergio Galleguillo y Quique Ponce.

Silvia Gómez y banda.– A las 21 en Casa Chicha, 15 y 61.

Ysy A.– A las 21 en el Hipódromo de La Plata, 44 y 115. En el marco de Noches Capitales.

Sombrero de Orko.– A las 19 en el Teatro René Favaloro, 67 entre 116 y 117.

33° Encuentro Coral Platense.– A las 20 en Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, 24 y 66. Con la participación del Coro del Colegio San Francisco de Asís, Voces para la Salud, Coro del Bachillerato de Bellas Artes y Agrupación Coral Purajhey Yoá. Entrada libre y gratuita.

Merienda Amélie.– A las 21 en Espacio Doble-T, calle 34 n°1618 entre 27 y 28. Banda tributo a Yann Tiersen y el soundtrack de la película “Amélie”.

Cae – All Inclusive.– A las 21 en Teatro Metro, calle 4 n°978 entre 51 y 53.

TEATRO

Bye Bye.– A las 21 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Dirección: Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira una hora antes).

Trío Magnolia.– A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.

Cumbia Morena Cumbia, de Mauricio Kartun.– A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67. Dirección: Homero Di Luca.

Llegar a Japón, de César Genovesi.– A las 21.30. Comedia dramática.

Las Olas (des)conociendo a Coriolano.– A las 19 en el Viejo Almacén El Obrero, 71 esquina 13. Dramaturgia: Adriana Sosa. Dirección: Claudio Negro Cogo. Promo 2x1.

Ministerio de la Imagen, de José Supera.– A las 20.30 en Distrito Arte y Cultura, calle 46 entre 19 y 20. Dirección: Alejo Marschoff.

Vertiginosa.– A las 21 en Espacio 44, avenida 44 n°496 entre 4 y 5. Dramaturgia y dirección: Susana Tale.

Vacío.– A las 21 en Área Chica, boulevard 83 esquina 34. Improvisación teatral dirigida en vivo.

Es Complicado.– A las 21 en Teatro La Nonna, 3 esquina 47. Con Claribel Medina y Pablo Alarcón.

Laila Roth.– A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

La Nona, de Roberto Cossa.– A las 21 en Teatro UNLP, calle 10 entre 54 y 55. Entrada gratuita.

1999, Pequeño Testamento Apócrifo.– A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7. Dramaturgia y dirección: Rubén Monreal.

Yo, Encarnación Ezcurra.– A las 20.30 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47. Con Lorena Vega. Dirección: Andrés Bazzalo.

Humorísimas en Acción.– A las 22.30 en Expreso, 12 esquina 72. Con Jonatan Sapag, Nico Prada y Gaia.

Don Juan, el sueño diurno de Lacan.– A las 21 en Dynamo Teatro, calle 17 n°1754. Comedia que imagina un encuentro entre Jacques Lacan y Don Juan, el personaje de la ópera de Mozart.

¿Y si yo soy Gilda? .– A las 21 en La Mercería Teatro, avenida 1 entre 36 y 37.

Tarde o temprano .– A las 21 en Teatro El Escape, avenida 44 entre 23 y 24.

Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Canela Corno.

INFANTILES

El Ratón Pérez.- A las 17 en La Alborada, calle 58 entre 10 y 11 n° 774. A cargo del grupo teatral ARTEX100PRE. Cierre de temporada.

EVENTOS

Jornada a 35 años de la desaparición de Andrés Núñez.– Desde las 16 en la CPM, calle 54 n°487. Documental, conversatorio, muestra documental y cierre musical con Orquesta La Mixta. Entrada libre.

Expo Luthería en La Plata 2025 .– De 14 a 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 51 y 19. Exposición de instrumentos, charlas y muestras organizadas por la Asociación Argentina de Luthiers. Entrada libre y gratuita.

Conferencia inaugural del ciclo Masterclass del Mtro Jorge Cova.- A las 18 en el Salón San Francisco, calle 51 entre 14 y 15, Catedral de La Plata. Tema: J.S. Bach y “El Pequeño Libro de Órgano”.

Entrelíneas Quinteto en el Teatro Argentino

El Ciclo de Música de Cámara continuará hoy a las 18, con un concierto a cargo de Entrelíneas Quinteto que se realizará en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino.

El programa estará integrado por “Líneas entre los árboles”, para clarinete requinto y cuarteto de cuerdas, de Gabriel Waisbein, y “Los sueños y plegarias de Isaac el ciego”, para clarinete klezmer, clarinete bajo y cuarteto de cuerdas, de Osvaldo Golijov.