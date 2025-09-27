Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este sábado 27 de septiembre

Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este sábado 27 de septiembre
27 de Septiembre de 2025 | 07:38

Escuchar esta nota

Cuarta semana de septiembre 2025 y Cuenta DNI del Banco Provincia activó los descuentos de este viernes 26 de septiembre. Según se informó, la billetera virtual del BaPro mantiene varios de sus beneficios más solicitados.

Lo cierto es que en un contexto económico desafiante, las promociones de las billeteras digitales se vuelven herramientas clave para ahorrar en compras esenciales. Es por eso que ya están vigentes los descuentos de este mes con la app del banco bonaerenses.

Cuenta DNI: el beneficio más esperado que continúa en septiembre 2025

Durante agosto, los usuarios de Cuenta DNI pudieron disfrutar del descuento más esperado por los usuarios. Se trata del que aplica en carnicerías, granjas y pescaderías. Y este mes estará vigente nuevamente para esta semana.

Durante septiembre 2025 se anunció que volverá el sábado 20 de septiembre. Se trata de un 35 por ciento de descuento, con tope de $6.000 por día (equivalente a compras por $17.000).

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025

Estos son todos los descuentos previstos para ahorrar con Cuenta DNI en septiembre 2025:

- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20. Tope de $6.000 por jornada, que se alcanza con $17.000 en compras.
- Comercios de cercanía: 20% todos los viernes. Tope de $4.000, lo que equivale a un consumo de $20.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un límite de $6.000 por semana (tickets de hasta $15.000).
- Supermercados y cadenas adheridas: descuentos especiales en diferentes fechas del mes.
- Garrafas: 40% de rebaja en compra y recarga todos los días, con un tope mensual de $12.000 (consumos de hasta $30.000).
- Universidades bonaerenses: 40% en locales adheridos dentro de los campus, con un máximo semanal de $6.000.

LE PUEDE INTERESAR

Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras

LE PUEDE INTERESAR

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales

Además, sigue vigente la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en comercios no alimentarios, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.

Plazos fijos en Cuenta DNI

Por otro lado, el Banco Provincia habilitó la constitución de plazos fijos en Cuenta DNI con una tasa promocional del 52%, la más alta del mercado. En los primeros meses de funcionar dicha herramienta, más de 60.0000 usuarios efectuaron inversiones por $150.000 millones.

Asimismo, la billetera virtual sigue adelante con el otorgamiento de préstamos personales. No obstante, se debe aclarar que este beneficio está sujeto a la situación financiera de cada persona.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estados alterados por el dólar: Caputo dijo que "no hay cepo", le respondió al campo y confirmó la compra de 1400 millones

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La tormenta va aflojando y así seguirá el tiempo este sábado en La Plata

El campo, en alerta: la baja fugaz de retenciones benefició a exportadoras y abrió un frente político para Milei

La agenda deportiva de este sábado: fútbol y rugby a rolete, automovilismo y más

Boca va a Varela: visita a Defensa para seguir prendido

Los Tilos por el golpe; Albatros por el ascenso

Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este sábado 27 de septiembre
+ Leidas

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales

Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV

Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei

Otro paso hacia el cepo: limitan la compra de dólares

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

María Jesús Lupi

La tormenta va aflojando y así seguirá el tiempo este sábado en La Plata

Triple femicidio narco Buscan a la mano derecha de “Pequeño J”
Últimas noticias de La Ciudad

La tormenta va aflojando y así seguirá el tiempo este sábado en La Plata

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Espectáculos
No descansa en paz: el oscuro entramado de la familia de Natacha
“Es muy grave lo que hicieron”: Milone, furiosa tras su cruce con la prensa
Confesión sorpresa: Marcelo Polino se animó a revelar su último contacto íntimo
Lawrence vs. EE. UU.: “Los políticos mienten, no hay empatía”
Entre Argentina y Uruguay llega lo nuevo de Tenconi Blanco
Policiales
Una pareja se juntó a cenar en City Bell pero el encuentro terminó teñido de sangre: gritos, insultos y puntazo
“Pequeño J”: se conoció la imagen del narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela
City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia
Triple femicidio narco Buscan a la mano derecha de “Pequeño J”
Cae un empleado del SPB por abusos a sus sobrinas
Deportes
La agenda deportiva de este sábado: fútbol y rugby a rolete, automovilismo y más
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
Estudiantes: el consuelo de sentirse un equipo bien copero
Boca va a Varela: visita a Defensa para seguir prendido
River, sin Enzo para el duelo clave con Riestra
Información General
Evolución humana: un fósil pone en duda la historia
Restos de un cohete espacial cayeron en un campo
Una nueva exploración de cañones submarinos
Los números de la suerte del sábado de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla