Estados alterados por el dólar: Caputo dijo que "no hay cepo", le respondió al campo y confirmó la compra de 1400 millones
Estados alterados por el dólar: Caputo dijo que "no hay cepo", le respondió al campo y confirmó la compra de 1400 millones
“Pequeño J”: se conoció la imagen del narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Comercios rechazan nuevas listas de precios con subas de 9% y reclaman que se acomoden a la baja del dólar
Llueve en La Plata y rige alerta amarillo por tormentas: cómo sigue el tiempo este finde
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este sábado 27 de septiembre
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
La agenda deportiva de este sábado: fútbol y rugby a rolete, automovilismo y más
¡Imposible aburrirse este sábado en La Plata! Toda la agenda cultural
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió enfáticamente la reciente medida del Banco Central que restringe la compra de dólares financieros por 90 días a quienes accedan al mercado oficial. "No hay nada de cepo, las personas humanas pueden seguir comprando lo mismo", aseguró Caputo, calificando la restricción como un corte al "rulo" o "kiosco de unos pocos que arbitraban los dos mercados".
El ministro argumentó que la medida "favorece a los argentinos" al permitir que el Tesoro "recomponga aún más reservas". Destacó que, tras la implementación de la nueva normativa, el Tesoro logró comprar el 77% de los dólares liquidados por el campo, frente al 25% del día anterior. "Compramos casi 1.400 millones de dólares. Esto fortalece el balance del Banco Central y el Tesoro, y se favorecen todos los argentinos", afirmó.
Como se sabe, el equipo económico de Luis Caputo dio marcha atrás con la flexibilización cambiaria y reinstaló una de las restricciones más características del cepo: a partir de ayer, quienes compren dólar oficial no podrán operar dólares financieros, como el MEP, por 90 días.
La medida, oficializada por el Banco Central, busca desarticular el "rulo" o "puré", una maniobra que permitía obtener ganancias inmediatas aprovechando la brecha entre cotizaciones.
A través de la Comunicación "A" 8336, el BCRA dispuso que toda persona que acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a "no concertar (...) compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera" por los siguientes 90 días corridos.
La decisión del Gobierno responde directamente a la masificación de una "avivada" o "rulo" financiero que se había popularizado en las últimas semanas. La maniobra obligó al equipo económico a tomar una medida drástica para cortar la sangría de divisas que generaba este arbitraje.
El "rulo" consistía en comprar dólares en el mercado oficial, que el martes cotizaba a $1.385, y venderlos inmediatamente en un mercado más caro, como el paralelo ($1.410) o el MEP. Esta simple operación dejaba una ganancia de hasta $25 por dólar, lo que se traduce en $25.000 por cada USD 1.000, o $250.000 por el cupo de USD 10.000.
Un informe de Clarín calculó que una familia de cuatro integrantes podía llegar a generar una ganancia de entre $600.000 y $1.000.000 con esta operatoria, que si bien ya era ilegal en su pata de venta informal, ahora queda bloqueada en su circuito legal a través de la bolsa.
En cuanto a las tensiones con el campo por la liquidación en torno a 7000 millones de dólares y el veloz retorno de las retenciones, el ministro dijo que “está claro que no es cierto que no se beneficiaron los productores".
"Tienen el precio más alto de la soja en 25 años; capitalizaron el 6% de la baja de las retenciones", dijo en medio de las críticas de los ruralistas, que se quedaron afuera de la liquidación por exportaciones.
Cabe remarcar que los beneficiarios de la medida anunciada el lunes y levantada apenas 72 horas tras cumplirse el cupo benefició principalmente a las gigantes transnacionales exportadoras como Bunge, Viterra y Cargill, entre otras.
LEA TAMBIÉN
El campo, en alerta: la baja fugaz de retenciones benefició a exportadoras y abrió un frente político para Milei
"Los productores siempre tienen la opción de no venderle a los exportadores y ver si les pagan un precio más alto; tienen poder de negociación”, afirmó y ratificó que el precio de la soja subo un 17%", sostuvo Caputo
Según remarcó, "las retenciones son una prioridad” y estimó que bajarán “en cuanto haya espacio fiscal”.
Caputo defendió la gestión económica, asegurando que "sacamos de la pobreza" a 12 millones de argentinos y que "contra diciembre de 2023 les cuesta menos" a la mayoría de la gente. Pese a la derrota en la Provincia de Buenos Aires, el ministro atribuyó el resultado a la particularidad de las elecciones de medio término y al aparato peronista.
Respecto a la reactivación, argumentó que la medida de ingreso de dólares al campo es "vital" para generar actividad económica y empleo, desestimando la visión "estática" del costo fiscal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí