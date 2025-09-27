Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores

Después de su visita a Nueva York, donde recibió un claro mensaje del gobierno de Donald Trump sobre la necesidad de construir consensos internos, Javier Milei vuelve a poner el foco en la campaña electoral. El auxilio financiero de US$ 20.000 millones anunciado por la Casa Blanca le dio oxígeno frente a la corrida cambiaria, pero también lo dejó condicionado: la gobernabilidad depende de su capacidad de tender puentes con gobernadores e impulsar reformas que convenzan a propios y extraños.

El próximo lunes, el Presidente viajará a Ushuaia para encabezar un acto con sus candidatos en Tierra del Fuego, una de las ocho provincias que este año renuevan bancas en el Senado. Allí repetirá la consigna que presentó en Córdoba como lema nacional: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

Después de la escala fueguina, el itinerario seguirá por Chaco y Entre Ríos, donde el peronismo mantiene fortaleza y el oficialismo busca reducir diferencias. También se prevén actividades en Corrientes y Santa Fe, y más adelante en Tucumán. En paralelo, Milei planea regresar a la provincia de Buenos Aires, escenario de la dura derrota del 7 de septiembre, con especial atención en la primera sección electoral y el interior bonaerense.

El Consejo de Mayo

Mientras Milei recorre el interior, en la Casa Rosada Guillermo Francos reactivará el Consejo de Mayo, órgano creado por decreto que hasta ahora permanecía sin avances concretos. El jefe de Gabinete convocó a ministros, legisladores y dirigentes sindicales y empresariales para retomar la agenda de consensos firmada en Tucumán el 9 de julio de 2024 por 17 gobernadores.

Del encuentro participarán, entre otros, el mendocino Alfredo Cornejo —representante de los mandatarios aliados—, el ministro Federico Sturzenegger, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo, Gerardo Martínez (UOCRA) y Martín Rappallini (UIA). El temario incluye la reforma tributaria y fiscal, un reclamo insistente de la industria.

Gestos hacia Macri

Francos también se mostró en las últimas horas con Mauricio Macri, en una foto que alimenta especulaciones sobre futuros acuerdos con el PRO. Sin embargo, el expresidente dejó trascender que no participará de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, Lisandro Catalán, ministro del Interior y mano derecha de Francos, prepara una reunión con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, uno de los pocos que respaldó al oficialismo en el reciente debate por la ley de emergencia en discapacidad.

Tras su regreso de Estados Unidos, Milei evitó sumarse a la mesa política que lideran su hermana Karina y los estrategas Pilar Ramírez y Santiago Caputo. En cambio, eligió reforzar su perfil de conductor de la campaña desde los actos federales.

El propio Caputo, asesor clave, vinculó en redes el salvataje financiero con la oportunidad política: “La Argentina tiene por delante una oportunidad histórica de construir un futuro distinto... Está en nosotros poder aprovecharlo”, escribió en X.

El desafío electoral

El oficialismo reconoce puertas adentro que la “ola violeta” ya no es posible. Las encuestas muestran un retroceso respecto de tres meses atrás, incluso entre candidatos del PRO que comparten listas con los libertarios.

Para el Gobierno, la campaña en provincias que eligen senadores es vital: si no logra reducir la brecha en Buenos Aires y pierde en Santa Fe y Córdoba —distritos que hasta hace poco consideraba propios—, la victoria nacional corre riesgo de transformarse en una victoria pírrica.

En ese contexto, Milei volverá a recorrer el país, obligado por la coyuntura electoral a multiplicar viajes de cabotaje. Una ironía para un presidente que, en casi dos años de gestión, visitó poco y nada los distritos del interior.