Confirman las nuevas bancas en La Plata y la Legislatura

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires oficializó los resultados del escrutinio definitivo realizado en La Plata y confirmó quiénes serán los nuevos concejales y legisladores provinciales que asumirán en diciembre próximo.
En el Concejo platense, Fuerza Patria se quedó con siete bancas. El primero en ingresar será Sergio Resa, actual secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, acompañado por Romina Santana, dirigente del sindicato de Empleados de Comercio.
La nómina se completa con: Juan Manuel Granillo Fernández, vicepresidente del Concejo e integrante del espacio de Tolosa Paz; Josefina Bolis, prosecretaria de Medios y Publicaciones de la UNLP y referente de La Cámpora; Raúl Omar Recavarren, del Frente Renovador, con trayectoria en instituciones de Villa Elvira; Sol Maluendez, directora de Juventudes del Municipio y parte de la Corriente Néstor Kirchner; y Pablo Poggio, militante del sector que lidera el dirigente peronista Guillermo Escudero.
Por el lado de La Libertad Avanza (LLA), entrarán cinco ediles: Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR) y hombre de confianza de Patricia Bullrich; Sabrina Morales, referente libertaria; Gastón Manuel Álvarez, jefe de la seccional céntrica del PAMI en La Plata; Nadia Soledad Pedernera, parlamentaria del Mercosur por LLA; e Iván Gabriel Zanetto, asesor empresarial.
En la Legislatura bonaerense, la Octava Sección Electoral (La Plata) también definió sus nuevas representaciones.
Por Fuerza Patria, renovarán sus bancas Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan “Tachu” Malpeli. En tanto, La Libertad Avanza ocupará tres escaños con: Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial; Julieta Quintero, referente del PRO vinculada al diputado nacional Diego Santilli; y Juan Osaba, coordinador político de LLA en la capital bonaerense y hombre cercano a Karina Milei.
