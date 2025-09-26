Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Causa por enriquecimiento ilícito

La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde

El máximo tribunal dispuso que especialistas oficiales auditen el patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora, de su exesposa Jésica Cirio y de Sofía Clerici

La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
26 de Septiembre de 2025 | 20:07

Escuchar esta nota

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia revisen la fortuna del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, de su exesposa Jésica Cirio y de Sofía Clerici, señalada como “acompañante de viajes” en la causa. Se trata de un giro clave en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exfuncionario.

La medida revoca lo dispuesto por la Cámara Federal de La Plata y por el juez Ernesto Kreplak, que había delegado el análisis patrimonial en profesionales propuestos por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Los fiscales Diego Iglesias, Sergio Mola y Diego Velasco se opusieron a esa decisión y lograron que la Sala IV de Casación, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, ordenara la intervención de los peritos oficiales.

En su voto, Borinsky subrayó que el magistrado de primera instancia no justificó por qué apartó al cuerpo de especialistas creado por la Corte para este tipo de delitos, y remarcó que existen peritos disponibles en la materia. Por eso, se dispuso que el juez actual del caso, Luis Armella, dicte una nueva resolución en línea con lo establecido.

Un caso que nació en medio del escándalo

La investigación comenzó en 2023, tras la difusión de fotos de Insaurralde junto a Clerici a bordo del yate Bandido en Marbella. Desde entonces, la fiscalía especializada en lavado de dinero detectó un “enriquecimiento patrimonial injustificado” que no se condice con los ingresos declarados del exintendente, cuyo salario oficial rondaba los 1.800 dólares mensuales.

Según los informes de la Procelac, entre 2021 y 2023 Insaurralde gastó más de 100.000 dólares en viajes a Europa y Estados Unidos, incluido el paseo en yate y estadías en hoteles de lujo. Parte de esos gastos fueron abonados por empresas extranjeras o contratistas de la Municipalidad de Lomas de Zamora, que aparecen vinculadas a propiedades y vehículos usados por el exjefe comunal.

Entre los bienes señalados figuran una casa en un country de San Vicente, una camioneta Hyundai y un departamento en Puerto Madero, ninguno declarado. También se investiga el financiamiento de la fastuosa boda de Insaurralde y Cirio en 2014, y los lujosos consumos detectados en la vivienda de Clerici en Nordelta, donde hallaron carteras Louis Vuitton, relojes de alta gama y 600.000 dólares en efectivo.

Gastos millonarios vs. ingresos oficiales

El informe de la fiscalía detalló que solo en cinco días en Marbella, Insaurralde desembolsó más de 50.000 dólares en pasajes, hotel y alquiler del yate, donde se consumieron botellas de champagne Moët & Chandon. En contraste, su salario como funcionario durante tres años sumó unos 16 millones de pesos.

“Su nivel de gastos no guarda relación con sus ingresos legítimos en la función pública”, concluyó el fiscal Velasco, que advirtió sobre un esquema de posible lavado de activos con la intervención de empresas y personas interpuestas para ocultar el origen del dinero.

Con la decisión de Casación, el caso vuelve a tomar impulso y quedará bajo la lupa del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema, especializado en delitos de corrupción.

