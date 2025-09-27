Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales

Una docena de construcciones en distintos puntos de la Ciudad se encuentran paralizadas, entre ellas un hotel en calle 56, a metros del estadio Uno. Los compradores, que denunciaron la situación a EL DIA, exigen soluciones y no descartan avanzar con acciones judiciales contra la empresa.

Según se supo, numerosos vecinos que adquirieron departamentos en construcción de la empresa ABES Constructora denunciaron que las obras se encuentran paralizadas y que no reciben explicaciones de parte de la firma.

Serían al menos doce los desarrollos afectados, entre ellos el hotel de ladrillo a la vista que se levanta en calle 56 entre 1 y 2, a metros del estadio Uno de Estudiantes, que formaba parte de una reconocida cadena internacional de hospedajes.

Obras frenadas y sin personal

Los damnificados explicaron que en un principio reclamaron por los reiterados incumplimientos en los plazos de obra, ya que las distintas etapas no se iban cumpliendo en tiempo y forma. Con el correr de los meses, la preocupación se transformó en alarma: varios emprendimientos quedaron totalmente detenidos y el personal que trabajaba en las obras dejó de presentarse, sin aviso previo ni comunicación oficial a los afectados.

“Hace más de un año que venimos notando atrasos y excusas. Ahora, directamente la obra está abandonada, sin obreros ni nada que indique avances”, relató a este medio uno de los compradores, que prefirió mantener el anonimato.

Reclamos y posibles demandas

Ante la falta de respuestas, los compradores comenzaron a evaluar alternativas, que incluyen acciones conjuntas, para exigir soluciones rápidas. Varios de ellos ya evalúan iniciar reclamos por la vía judicial.

“Se trata de ahorros de toda una vida, puestos en departamentos que no sabemos si algún día se van a terminar. No recibimos ningún tipo de explicación”, manifestó otra de las damnificadas.

El rol de la comercializadora

En algunos casos, los departamentos habían sido comercializados por una inmobiliaria, que en su momento actuó como intermediaria en la venta de unidades de ABES. Sin embargo, desde hace tiempo la firma se habría desvinculado de las operaciones, lo que dejó a los compradores sin un canal de reclamo.

Un problema en expansión

La magnitud de los desarrollos afectados genera preocupación en el mercado inmobiliario platense. Además de edificios de vivienda, el freno de obras alcanza a proyectos de envergadura como el hotel en 56, cuya estructura inconclusa ya forma parte del paisaje urbano cercano al estadio de Estudiantes.

Los denunciantes esperan que la empresa dé explicaciones formales y que se arbitren mecanismos legales para reactivar los trabajos. “No descartamos presentarnos en la Justicia en conjunto, pero preferimos buscar soluciones amistosas”, advirtieron.