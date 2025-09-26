Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Candidata a diputada nacional

María Eugenia Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”

María Eugenia Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
26 de Septiembre de 2025 | 12:28

Escuchar esta nota

En el marco de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, María Eugenia Talerico, abogada penalista y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri, visitó La Plata como candidata a diputada nacional por Potencia, el espacio político que busca consolidarse como alternativa frente a las principales fuerzas nacionales. En diálogo con La Redonda y con El Día, Talerico expuso las prioridades de su propuesta y cuestionó con dureza a los bloques tradicionales.

“Tenemos que volver a votar el 26 de octubre y esta vez elegimos quiénes estarán en el Congreso de la Nación, que es el lugar donde se deben debatir y acordar las leyes que la gente necesita. Y necesitamos hacerlo con nuevas herramientas y nuevas personas”, señaló, aludiendo al uso de la boleta única.

Talerico se mostró crítica de las dos principales fuerzas que polarizan el escenario: La Libertad Avanza y el kirchnerismo. “Al final son lo mismo. Se presentan como polos opuestos, pero terminan integrados por los mismos de siempre, por los que se mueven de un lado a otro de la política y nunca le resuelven los problemas a la gente”, advirtió.

Para la dirigente, el desafío de Potencia es representar a los votantes “hartos de los corruptos y de los que viven de la política”. Aseguró que uno de los principales problemas del país es la falta de integridad de los dirigentes: “La gente dice que vota con el bolsillo, pero la raíz de nuestros problemas es la corrupción. Mientras los funcionarios piensen en sus negocios personales, no habrá reformas que sirvan. Hay que barrer con la política de la rosca y de los privilegios”.

Con un fuerte perfil anticorrupción, recordó su paso por la UIF y las investigaciones impulsadas contra lavado de activos y delitos económicos. “Denuncié a los jueces del caso ‘Chocolate’ Rigau, enfrenté al massismo y a todo un sistema que se alimenta de la plata de los argentinos. Por eso decidí fundar una fuerza nueva, porque ninguna de las que había cumplía con mis expectativas”, afirmó.

En el plano programático, Talerico puso el foco en la defensa de los intereses de la provincia de Buenos Aires. “Desde el Congreso voy a pelear para que nos devuelvan al menos el 40% de lo que producimos. Hoy la Provincia aporta a la Nación muchísimo más de lo que recibe y eso nos condena a un infierno fiscal. Sin corregir la coparticipación, no habrá alivio impositivo ni incentivo a la producción formal”, sostuvo.

Además, planteó la necesidad de reformas en el mercado laboral y en la educación, así como la reestructuración definitiva del sistema previsional. “No podemos seguir con parches. Tenemos que generar un marco que permita trabajar, contratar y producir sin miedo a juicios interminables ni cargas ocultas. Y necesitamos transformar la educación bonaerense: los inspectores y el sistema actual son un verdadero obstáculo”, apuntó.

Talerico llamó a los votantes indecisos a informarse sobre Potencia y a “romper con la lógica de la polarización”. “Les pido que nos busquen, que vean quiénes somos. Que voten con convicción y esperanza. Yo necesito al menos 3,5 puntos para entrar al Congreso, pero aspiramos a mucho más, para que podamos llevar adelante una agenda seria contra la corrupción y a favor de la producción y la educación”, señaló.

La candidata contó que en estos meses recorrió más de 60 mil kilómetros por la provincia para consolidar la estructura de Potencia. “Estamos organizando gente decente, con experiencia en sus comunidades, que no viene a hacer negocios con la política. Queremos ser un puente para los bonaerenses que ya no creen en los partidos tradicionales y que sienten que la Argentina se estancó por culpa de los mismos de siempre”, remarcó.

De cara al 26 de octubre, Talerico destacó la importancia de estas elecciones legislativas para renovar la representación bonaerense en el Congreso. “No prometemos milagros, pero sí decencia y trabajo. Argentina necesita reconstruir la política con integridad, y eso empieza por quiénes mandamos al Congreso”, concluyó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Con Talerico, Potencia cerró la campaña en Plaza Moreno: "No le vamos a dar segunda oportunidad a los corruptos".

El video que explica como es y cómo se deberá votar con la Boleta Única Papel

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"

Una ola de fuertes gripes en La Plata: entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Últimas noticias de Política y Economía

Plazo fijo, en picada: banco por banco, cuánto pagan tras los recortes de tasas

Remates ganaderos en Cañuelas: valores firmes en la Semana Angus de Primavera

Ramallo debate una ordenanza para ordenar el uso de contenedores de residuos

Pavimentan un tramo clave de la Ruta del Cereal en el interior bonaerense
Policiales
Una joven fue baleada en City Bell y buscan al atacante
Uno de cada 10 femicidios en Argentina es a causa del narcotráfico: ya van 15 en el año
Un motociclista terminó abajo de un TALP en otro accidente ocurrido en La Plata
Los detenidos por el triple crimen pasaron la noche en La Plata: ¿cómo es la cárcel por dentro?
La marca de la venganza narco en el triple crimen: el horror por la perversidad y las oscuras revelaciones
Espectáculos
Maxi López blanqueó la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: "Es muy copado, nos recibió en su casa"
La reacción de Antonella, la hija mayor de Natacha, por la grave denuncia de su hermano Valentino
En un estreno: Cecilia Milone se mostró muy enojada y a los gritos contra la prensa
Daniela Celis ruega por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”
Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"
Información General
Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino
Uno de cada 10 femicidios en Argentina es a causa del narcotráfico: ya van 15 en el año
En Tres Arroyos la crisis golpea a dos tradicionales empresas: un frigorífico y una fábrica, entre atrasos de sueldos y despidos
Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla
Amazon paga un monto millonario por una demanda
Deportes
Con el platense Cinti, Los Pumas buscarán dar otro golpe en la mesa ante Sudáfrica: horario y TV
Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"
Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores
El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos
VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla