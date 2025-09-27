Estados alterados por el dólar: Caputo dijo que "no hay cepo", le respondió al campo y confirmó la compra de 1400 millones
Estados alterados por el dólar: Caputo dijo que "no hay cepo", le respondió al campo y confirmó la compra de 1400 millones
“Pequeño J”: se conoció la imagen del narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Comercios rechazan nuevas listas de precios con subas de 9% y reclaman que se acomoden a la baja del dólar
La tormenta va aflojando y así seguirá el tiempo este sábado en La Plata
La trastienda del salvataje de EEUU y la jugada de la soja, las vías de reoxigenación para el "round" de octubre
Ataque en City Bell: una mujer hirió a su pareja con un cuchillo tras una discusión
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este sábado 27 de septiembre
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
La agenda deportiva de este sábado: fútbol y rugby a rolete, automovilismo y más
¡Imposible aburrirse este sábado en La Plata! Toda la agenda cultural
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Liga Profesional Argentina
14:30 Aldosivi │ Argentinos ESPN PREMIUM
14:30 Gimnasia (LP) │ Rosario Central TNT SPORTS
16:45 San Lorenzo │ Godoy Cruz ESPN PREMIUM
19:00 Defensa y Justicia │ Boca TNT SPORTS
21:15 Talleres │ Sarmiento (J) TNT SPORTS
Premier League
08:30 Brentford │ Manchester United DISNEY + PREMIUM ESPN
11:00 Crystal Palace │ Liverpool DISNEY + PREMIUM
11:00 Manchester City │ Burnley DISNEY + PREMIUM
11:00 Leeds United │ Bournemouth DISNEY + PREMIUM
11:00 Chelsea │ Brighton DISNEY + PREMIUM ESPN 2
13:30 Nottingham Forest │ Sunderland DISNEY + PREMIUM
16:00 Tottenham │ Wolverhampton DISNEY + PREMIUM ESPN
Liga de España
09:00 Getafe │ Levante DISNEY + PREMIUM ESPN 2
11:15 Atlético Madrid │ Real Madrid DSPORTS / DGO
13:30 Mallorca │ Alavés DISNEY + PREMIUM ESPN 4
16:00 Villarreal │ Athletic Bilbao DSPORTS / DGO
LE PUEDE INTERESAR
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes: el consuelo de sentirse un equipo bien copero
Serie A de Italia
10:00 Como │ Cremonese DISNEY + PREMIUM
13:00 Juventus │ Atalanta DISNEY + PREMIUM ESPN 3
15:45 Cagliari │ Inter de Milán DISNEY + PREMIUM
Bundesliga de Alemania
10:30 Mainz │ Borussia Dortmund DISNEY + PREMIUM ESPN 3
10:30 Wolfsburgo │ Leipzig DISNEY + PREMIUM
10:30 Heidenheim │ Augsburgo DISNEY + PREMIUM
10:30 St. Pauli │ Bayer Leverkusen DISNEY + PREMIUM
13:30 Borussia Monchengladbach │ Eintracht Frankfurt DISNEY + PREMIUM
Ligue 1 de Francia
12:00 Lorient │ Monaco DISNEY + PREMIUM
14:00 Toulouse │ Nantes DISNEY + PREMIUM
16:05 PSG │ Auxerre DISNEY + PREMIUM
Primera Nacional
13:05 San Telmo │ Gimnasia (J) TYC SPORTS
14:30 Nueva Chicago │ Agropecuario TYC SPORTS PLAY
15:30 Talleres (RE) │ Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY
16:30 Def. de Belgrano │ Central Norte (S) TYC SPORTS
17:30 Estudiantes (BA) │ Colón DSPORTS / DGO
19:00 Tristán Suárez │ Racing (C) TYC SPORTS PLAY
21:00 Dep. Morón │ Mitre (SdE) TYC SPORTS
MLS (Major League Soccer)
17:30 Toronto FC │ Inter Miami APPLE TV
Rugby Championship
12:10 Sudáfrica │ Los Pumas DISNEY + PREMIUM ESPN
Primera C
15:00 Final, vuelta: Camioneros │ Ituzaingó DSPORTS / DGO
Eredivisie de Países Bajos
11:30 Ajax │ NAC Breda DISNEY + PREMIUM ESPN 4
15:00 Excelsior │ PSV DISNEY + PREMIUM
Top 12 de la URBA
15:30 Los Tilos │ CASI DISNEY + PREMIUM ESPN 3 ESPN Knockout
20:30 Najee Lopez │ Kalvin Henderson DISNEY + PREMIUM ESPN 2
TC 2000
15:00 200 Km de Buenos Aires TYC SPORTS
Top 14 de Francia
09:30 Stade Francais │ Bordeaux DISNEY + PREMIUM ESPN 4
Golf: Ryder Cup
13:00 Día #2 DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Polo: Abierto de Hurlingham
13:30 Semifinal Drysdale DISNEY + PREMIUM
Mundial Sub 20
17:00 Japón │ Egipto DSPORTS 2 / DGO
17:00 Corea del Sur │ Ucrania DSPORTS + / DGO
20:00 Chile │ Nueva Zelanda DSPORTS / DGO TELEFE
20:00 Paraguay │ Panamá DSPORTS + / DGO
Moto GP
22:45 GP Japón: Carrera DISNEY + PREMIUM ESPN 3
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí