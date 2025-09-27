La agenda deportiva de este sábado: fútbol y rugby a rolete, automovilismo y más

27 de Septiembre de 2025 | 07:23

Liga Profesional Argentina

14:30 Aldosivi │ Argentinos ESPN PREMIUM

14:30 Gimnasia (LP) │ Rosario Central TNT SPORTS

16:45 San Lorenzo │ Godoy Cruz ESPN PREMIUM

19:00 Defensa y Justicia │ Boca TNT SPORTS

21:15 Talleres │ Sarmiento (J) TNT SPORTS

Premier League

08:30 Brentford │ Manchester United DISNEY + PREMIUM ESPN

11:00 Crystal Palace │ Liverpool DISNEY + PREMIUM

11:00 Manchester City │ Burnley DISNEY + PREMIUM

11:00 Leeds United │ Bournemouth DISNEY + PREMIUM

11:00 Chelsea │ Brighton DISNEY + PREMIUM ESPN 2

13:30 Nottingham Forest │ Sunderland DISNEY + PREMIUM

16:00 Tottenham │ Wolverhampton DISNEY + PREMIUM ESPN

Liga de España

09:00 Getafe │ Levante DISNEY + PREMIUM ESPN 2

11:15 Atlético Madrid │ Real Madrid DSPORTS / DGO

13:30 Mallorca │ Alavés DISNEY + PREMIUM ESPN 4

16:00 Villarreal │ Athletic Bilbao DSPORTS / DGO

Serie A de Italia

10:00 Como │ Cremonese DISNEY + PREMIUM

13:00 Juventus │ Atalanta DISNEY + PREMIUM ESPN 3

15:45 Cagliari │ Inter de Milán DISNEY + PREMIUM

Bundesliga de Alemania

10:30 Mainz │ Borussia Dortmund DISNEY + PREMIUM ESPN 3

10:30 Wolfsburgo │ Leipzig DISNEY + PREMIUM

10:30 Heidenheim │ Augsburgo DISNEY + PREMIUM

10:30 St. Pauli │ Bayer Leverkusen DISNEY + PREMIUM

13:30 Borussia Monchengladbach │ Eintracht Frankfurt DISNEY + PREMIUM

Ligue 1 de Francia

12:00 Lorient │ Monaco DISNEY + PREMIUM

14:00 Toulouse │ Nantes DISNEY + PREMIUM

16:05 PSG │ Auxerre DISNEY + PREMIUM

Primera Nacional

13:05 San Telmo │ Gimnasia (J) TYC SPORTS

14:30 Nueva Chicago │ Agropecuario TYC SPORTS PLAY

15:30 Talleres (RE) │ Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

16:30 Def. de Belgrano │ Central Norte (S) TYC SPORTS

17:30 Estudiantes (BA) │ Colón DSPORTS / DGO

19:00 Tristán Suárez │ Racing (C) TYC SPORTS PLAY

21:00 Dep. Morón │ Mitre (SdE) TYC SPORTS

MLS (Major League Soccer)

17:30 Toronto FC │ Inter Miami APPLE TV

Rugby Championship

12:10 Sudáfrica │ Los Pumas DISNEY + PREMIUM ESPN

Primera C

15:00 Final, vuelta: Camioneros │ Ituzaingó DSPORTS / DGO

Eredivisie de Países Bajos

11:30 Ajax │ NAC Breda DISNEY + PREMIUM ESPN 4

15:00 Excelsior │ PSV DISNEY + PREMIUM

Top 12 de la URBA

15:30 Los Tilos │ CASI DISNEY + PREMIUM ESPN 3 ESPN Knockout

20:30 Najee Lopez │ Kalvin Henderson DISNEY + PREMIUM ESPN 2

TC 2000

15:00 200 Km de Buenos Aires TYC SPORTS

Top 14 de Francia

09:30 Stade Francais │ Bordeaux DISNEY + PREMIUM ESPN 4

Golf: Ryder Cup

13:00 Día #2 DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Polo: Abierto de Hurlingham

13:30 Semifinal Drysdale DISNEY + PREMIUM

Mundial Sub 20

17:00 Japón │ Egipto DSPORTS 2 / DGO

17:00 Corea del Sur │ Ucrania DSPORTS + / DGO

20:00 Chile │ Nueva Zelanda DSPORTS / DGO TELEFE

20:00 Paraguay │ Panamá DSPORTS + / DGO

Moto GP

22:45 GP Japón: Carrera DISNEY + PREMIUM ESPN 3

